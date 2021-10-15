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Beştepe’de ihracat zirvesi

#Cumhurbaşkanı Yardımcısı#Fuat Oktay#İhracat
Beştepe’de ihracat zirvesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında başta hedef ülkeler olmak üzere ihracatın geliştirilmesine yönelik adımlar değerlendirildi.

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Beştepe’de Oktay başkanlığında, Ticaret Bakanlığı’nın ihracatın geliştirilmesine yönelik düzenleme ihtiyaçlarının ele alındığı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmaların teminat ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi’nin özkaynaklarıyla ihtisaslaşmış bir kefalet kurumu olarak İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’nin kurulması ve gerekli sermaye katkısının sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılması konusu değerlendirildi.

UZAK ÜLKELERE İHRACAT

Ayrıca Türkiye’nin geleneksel pazarlarının dışında kalan ABD, Brezilya, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya gibi uzak ülkelere ihracatın artırılması için atılacak adımlar konusu da sektör temsilcilerinden gelen görüşler doğrultusunda masaya yatırıldı.

Toplantıda pandemi nedeniyle tedarik zincirlerinde oluşan sıkıntılar, ihracat önündeki engeller ve pandeminin Türkiye’ye yarattığı fırsatlar da ele alındı. Toplantıya, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Vedat Demiröz ve Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, milletvekilleri ile ilgili kurumların üst düzey yöneticileri katıldı.

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#Cumhurbaşkanı Yardımcısı#Fuat Oktay#İhracat

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