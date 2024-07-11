Beştepe’de emekli zirvesi

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Güler başkanlığında dün TBMM’de kanun tekliflerine ilişkin genel bilgilendirme için kapalı bir grup toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güler, en düşük emekli aylığında artış düzenlemesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir çalışma yaptığını belirtti. Çalışmalar tamamlandığında etki analizleriyle birlikte değerlendirme yapacaklarını anlatan Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığındaki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ve AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş’ın katılacağını belirtti.

VERGİ DÜZENLEMESİ GELECEK

Vergi düzenlemesinin de Meclis’e geleceğini söyleyen Güler, “Asgari kurumlar vergisi açısından, biz almadığımız takdirde nitelikli küresel şirketlerin merkezinde olduğu ülke alıyor. Biz alacağız. Ama bu birçok maddeyi etkilediği için 14-15 maddeyle geliyor” diye konuştu. Güler ayrıca, yurtdışı çıkış harcını makul bir seviyeye getireceklerini, asgari ücrete ara zam olmayacağını da açıkladı. Güler, sahipsiz hayvanlarla ilgili teklifin de cuma günü Meclis Başkanlığı’na sunacaklarını bildirdi.