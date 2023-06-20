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Beştepe'de asgari ücret buluşması

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#Cumhurbaşkanı#Asgari Ücret#Recep Tayyip Erdoğan
Beştepede asgari ücret buluşması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 16:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-iş Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-iş Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.

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YENİ ASGARİ ÜCRET 11 BİN 402 LİRA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları belli oldu.

Buna göre, brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 11 bin 402 lira 32 kuruşunu net asgari ücret, 1878 lira 3 kuruşunu SGK primi ve 134 lira 15 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 15 bin 762 lira 4 kuruş oldu.

Bu rakamın, 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşu SGK primi (işveren payı), 268 lira 29 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu.

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ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretin netleşmesinin ardından sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"asgari ücret temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum."

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#Cumhurbaşkanı#Asgari Ücret#Recep Tayyip Erdoğan

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