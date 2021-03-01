BES’te yeni düzenlemeler

BİREYSEL Emeklilik Sistemine (BES), yeni düzenleme geliyor. 18 yaş altı sistem girebilecek, vakıf ve sandıklara aktarım imkânı tanınacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, yapılacak yeni düzenlemeleri değerlendirdi. Türkiye Sigorta Birliği’nin, düzenlediği Dağıtım Kanalları Paneli’nde konuşan Gürsoy, 18 yaş altının BES’e katılmasının gündemlerinde olduğunu söyledi.

GÜVENCE PAKETİ GELİYOR

Türker Gürsoy, hayat, sağlık, eğitim sigortaları gibi ürünlerle ve diğer tasarruf ürünleri ile BES’i entegre ederek, daha zengin bir güvence paketine dönüştürme projeleri olduğunu belirterek, “Emekliliğe yönelik taahhütte bulunan vakıf ve sandıkların BES’e aktarımının tekrar imkan dahiline alınma konusu var. Bu da yakında kanun düzeyinde düzenlenerek, vakıf ve sandıklar yeniden bu imkana kavuşturulacak” dedi.

Gürsoy, kanun düzeyinde çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, “Bunlardan en önemlisi, geçtiğimiz aylarda Anayasa Mahkemesi’nin trafik sigortasında yaptığı iptal sonrası oluşan duruma yönelik. Bununla ilgili hızlıca bir kanun düzenlemesi içindeyiz, son aşamadayız” şeklinde konuştu.

PİYASA DİSİPLİNİNİ SAĞLAMAK

Türker Gürsoy, SEDDK olarak bugüne kadar attıkları adımlardan da bahsederek, şu açıklamaları yaptı: “İlk olarak yeni şirket kuruluşlarında asgari sermaye tutarının yükselttik. Amacımız, sigortalıların korunması, piyasa disiplinin sağlanması açısından şirketlerimizin sürdürülebilir, sağlıklı kurumsal bir yapıya kavuşmasını sağlamak. Bu konuda attığımız adımlardan biri asgari sermaye tutarlarının üç katına çıkarılması oldu.

KATILIM SİGORTACILIĞINA GİRENİ TEŞVİK EDECEĞİZ

SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, katılım sigortacılığı ile ilgili önemli düzenlemeler yaptıklarını da vurgulayarak, şunları söyledi: “Katılım sigortacılığı, büyümesinde fayda gördüğümüz, tüm tarafların üzerinde uzlaştığı bir alan. Burada yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyduk. Bugüne kadar süre gelen modellerin ötesinde esnek, sürdürülebilir model kurguladık; bir Türkiye modeli ortaya koyduk. Bu alana girmek isteyen şirketlerimizi davet etmek istiyorum. Burada öncü olacak şirketlerimizi her yönden teşvik edeceğimizi de ifade etmek isterim.”