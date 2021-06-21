BES’te rekor getiri

BİREYSEL Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları bir yılda birikimlerine yüzde 26.44 getiri elde etti. Tasarruflarını BES’te değerlendiren 12.6 milyon katılımcının getirileri belli oldu. 2021’in ocak ayından haziran başına kadarki 5 aylık sürede ise emeklilik fonlarının getirisi yüzde 8.75 oldu. 2020’nin haziran başından bu yılın haziran başına kadarki bir yıllık sürede faizli emeklilik fonlarının getirisi yüzde 24 olurken, faizsiz fonlar ise katılımcılara yüzde 45.63 getiri sağladı.

Enflasyonla mukayese edildiğinde ise son bir yılda TÜFE yüzde 14.60 olarak gerçekleşirken, BES katılımcısı tasarruflarına enflasyonun 11.84 puan üzerinde getiri sağladı. Birikimlerini faizli fonlarda değerlendirenler, enflasyonun 9.4 puan üzerinde getiri sağlarken, faizsiz fonlarda değerlendirenlerin birikimleri enflasyonun 31 puan üzerinde arttı.

FAİZ VE DOLARI GEÇTİ

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM), açıkladığı verilere göre, emeklilik fonlarının getirileri diğer yatırım araçları ile mukayese edildiğinde; BES, altın ve hisse dışında tüm yatırım enstrümanlarını geride bıraktı. Son bir yılda altının getirisi yüzde 55.13 olurken, yatırımlarını borsada değerlendirenler ise yüzde 29 getiri sağladılar. BES, bir yılda yüzde 26.44 getiri sağlarken; aynı dönemde mevduat faizi yüzde 9.77, doların getirisi yüzde 24.90 oldu. Böylece, son bir yılda altın ve hisseden sonra en yüksek getiri sağlayan enstrüman emeklilik fonları oldu. Faizsiz emeklilik fonlarının getirisi ise BİST 100’ün de üzerine çıktı.

2021’in 5 aylık döneminde ise emeklilik fonlarının ortalama getirisi yüzde 8.75 oldu. 5 ayda yüzde 6.39 olarak gerçekleşen enflasyon ile mukayese edildiğinde de BES katılımcıları enflasyonun 2.36 puan üzerinde birikimlerine getiri sağladı. Böylece BES, ocak-mayıs döneminde enflasyonun üzerinde getiri sağladı. Aynı dönemde tasarruflarını faizli fonlarda değerlendirenlerin birikimleri yüzde 7.78, faizsiz fonlarda değerlendirenlerin ise yüzde 13.58 arttı. Faizsiz fonlar ilk 5 ayda TÜFE’nin 7 puan üzerinde getiri sağlamış oldu.

2021’DE DENGELER DEĞİŞTİ

Bu yılın ilk 5 ayında BES’in getirileri diğer yatırım araçları ile mukayese edildiğinde de en yüksek getiriyi altın ve dolar sağladı. Altına yatırım yapanlar yüzde 15.38, dolara yatırım yapanlar ise yüzde 14.99 getiri sağladı. Aynı dönemde mevduat faizi, yatırımcısına yüzde 7.25 getiri sağlarken, hisseye yatırım yapanların ise birikimleri yüzde 1.87 eridi. Buna göre 2021’in ilk 5 aylık döneminde de altın ve dolardan sonra en yüksek getirisi emeklilik fonları sağladı. BES’te, yüzde 25 devlet katkılarının değerlendirildiği fonların getirisine bakıldığında ise son bir yılda yüzde 12.29 arttı.

EN YÜKSEK GETİRİ ALTIN FONUNDA

2021’in 5 aylık döneminde emeklilik fonlarının getirileri incelendiğinde ise en yüksek getiriyi altın fonu sağladı. BES’te, tasarruflarını, altın fonunda değerlendirmeyi tercih edenlerin bu yılın ilk 5 ayında birikimleri yüzde 16.48 arttı. Faizsiz emeklilik fonlarının ortalamada yüksek getiri sağlamasının nedeni de altın fonunun getirisinden kaynaklandı. Emeklilik fonları içinde altından sonra ikinci yüksek getiriyi; yüzde 12 ile uluslararası piyasalarda ihraç edilen dolar cinsi eurobondlar başta olmak üzere yabancı para cinsinden olan kamu dış borçlanma fonları sağladı. Aynı dönemde birikimlerini para piyasası fonlarında değerlendirmeyi tercih edenlerin getirisi de yüzde 7.25 oldu. Ancak hisse fonlarını tercih edenlerin bu yılın 5 aylık döneminde getirileri yüzde 1.27’de kaldı; enflasyon karşısında birikimleri eridi. Benzer durum TL borçlanma fonlarında da yaşandı. Tasarruflarını ağırlıklı TL borçlanma fonlarında değerlendirenlerin birikimleri yüzde 1.18 eridi. Hisse fonları ile borçlanma fonları dışarıda tutulduğunda, emeklilik fonların büyük çoğunluğu BES yatırımcısına enflasyonun üzerinde getiriler sağladı.

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