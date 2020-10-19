BES’te katılımcı rekoru kırıldı

GARANTİ BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, gönüllü bireysel emeklilik sisteminde 1.1 milyon katılımcı sayısına ulaşıldığını, fon büyüklüğünde devlet katkısı dahil 21.9 milyar lira rakamının yakalandığını belirterek, pandeminin kişilerin tasarruf önceliğini artırdığını, eylül ayında 52 bin adet yeni katılımcının gönüllü BES’i tercih etmesinin bu senenin rekoru olduğunu söyledi.

52 BİN KİŞİYİ KATTIK

Göçer, Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), verilerine göre sektörde gönüllü ve otomatik katılımcı sayısının 13.3 milyon kişi olduğunu, fon büyüklüğünün 157.4 milyar liraya ulaştığını ifade ederek, şöyle konuştu: “Pandemi öncesinde aylık 110 binlerde seyreden yeni sözleşme adetleri mayıs sonunda 27 bin adetlere geriledi. Hazirandan itibaren normalleşme adımlarıyla satışlarda, önceki eğri yakalandı, adetlerde yeniden 100 binli rakamlara gelindi, eylül sonu itibariyle 130 bine ulaştı. Bu rakamın 52 bini Garanti BBVA Emeklilik’in yeni müşterilerinden oluştu. 52 bin kişiyi sisteme dahil ederek BES’le buluşturduk. Gönüllü ve otomatik BES toplamında 1.9 milyon katılımcımız, 21.9 milyar fon büyüklüğümüz ile konumumuzu güçlendir. Dijitalleşme yatırımı sayesinde uzaktan çalışma modeliyle işlerimizi sürdürdük, bu dönemde müşterilerin yanında olduk.”

GÜVENİLİR YATIRIM ARACI

BES’in en güvenilir yatırım araçlarından biri olduğuna işaret eden Göçer, şunları söyledi: “Katılımcılara emeklilik şirketleri, birikimlerini değerlendirecekleri fonlarla ilgili alternatifler sunuyor, fon tercihini müşteri yapıyor. Fonların içinde devlet tahvili, hisse senedi, hazine bonosu, döviz ve altın gibi enstrümanlar var. Katkı payları fonların içindeki yatırım araçlarına dağıtılıyor, katılımcılar takip edebiliyor. Emeklilik hesapları, fon varlıkları Takasbank bünyesinde saklanıyor. Tüm süreç gözetim ve denetim altında tutuluyor.”

EMEKLİ OLAN BİRİKİME DEVAM EDİYOR

BURAK Ali Göçer, EGM tarafından açıklanan son verilere göre BES’ten emekli olanların yüzde 35’inin tek birikimlerinin BES olmasının sistemin önemini ortaya koyduğunu vurgulayarak, “131 bin 513 kişi sistemde emekli oldu, 107 bin kişi emekli olduğu halde hakkını kullanmadı, birikime devam etti. Kişisel gelirlerin azaldığı dönemde tasarruf yapma yolundaki gayretler BES için umut verici. Gündemdeki 18 yaş altı, 20 milyon kişinin sisteme dahil edilmesi gibi önemli yeniliklerin gelmesiyle 2021 yılında da BES’in büyümesi hızlanacak” dedi.

ORTALAMA KAZANÇ YÜZDE 27

EMEKLİLİK yatırım fonlarının en kazançlı birikim araçlarından biri olarak büyümesini sürdürdüğünü kaydeden Göçer, “BES fonlarında ortalama kazanç yüzde 27.6’lara ulaştı. Geçen yılın eylül ayında devlet katkısı ile birlikte 100 milyar lira olan fon büyüklüğü, bu yılın aynı döneminde yüzde 57 artışla 157.4 milyar liraya yükseldi. Bu, sisteme duyulan güvenin en büyük göstergesi” dedi.