BES’te altın bereketi

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Emeklilik fonları 2021 yılında yüzde 44 getiri sağladı, en yüksek getiri ise yüzde 67.26 ile altın fonunda oldu. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) 2021 yılı getirilerini açıkladı. Geçen sene tüm BES fonlarının ortalama getirisi yüzde 44.07 olurken, faizli fonların getirisi yüzde 40.04, faizsiz fonların getirisi de yüzde 61.67 olarak gerçekleşti. Buna göre, tasarruflarını faizli fonlarda değerlendiren BES katılımcılarının birikimleri yüzde 44.07, faizsiz fonları tercih edenlerin birikimleri ise yüzde 61.67 arttı.

TASARRUFLAR ARTTI

2021 yılında yüzde 36.08’lik TÜFE ile mukayese edildiğinde ise BES katılımcıları enflasyonun yaklaşık 8 puan üzerinde getiriri sağlamış oldu. Geçen sene faizli fonları tercih edenlerin enflasyon karşısında birikimleri TÜFE’nin üzerinde 4 puan artarken; birikimlerini faizsiz fonlarda değerlendirenler TÜFE’nin 25.5 puan üzerinde reel getiri elde ettiler.

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Aynı dönemde diğer yatırım enstrümanlarının getirilerine bakıldığında ise 2021 yılında, birikimlerini mevduat faizinde değerlendirenler ortalama yüzde 17.78 getiri elde eti ve böyle birikimleri yüzde 36.08’lik TÜFE karşısında 18 puan eridi. Geçen sene BİST 100 yatırımcısına yüzde 25.80 getiri sağladı, ancak bu getiri enflasyonun 10 puan altında kaldı. 2021’de altına yatırım yapanlar ortalama yüzde 71.56, dolara yatırım yapanlar yüzde 79.65 getiri sağladı. 2021’de emeklilik fonlarının getirileri diğer yatırım araçları ile mukayese edildiğinde ise BES altın ve dolar dışında tüm yatırım enstrümanlarının çok üzerinde getiri sağladı.

YÜKSEK GETİRİLİ FONLAR

BES’teki toplam ortalama getiriler böyleyken, birikimlerini değerlendiği fon grupları bazında getirilere bakıldığında ise durum farklılaşıyor. Tasarruflarını piyasa şartlarına göre değerlendiren ve fon değişikliği yapanların getirileri 2021’de rekor seviyelere çıktı. Geçen sene emeklilik fonları içinde en yüksek getiriyi ise yüzde 67.26 ile altın fonları sağladı. Geçen sene ikinci en yüksek getiriyi; içinde dolar, avro gibi döviz cinsi araçların olduğu kamu dış borçlanma fonları sağladı ve bu fonları tercih edenlerin birikimleri yüzde 66.39 arttı. Birikimlerini hisse fonlarında değerlendirmeyi tercih edenlerin getirisi yüzde 33.73 olurken; içinde kamu veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları, kira sertifikası gibi yatırım araçlarını barındıran değişken-agresif fonların getirisi ise yüzde 32.39 olarak gerçekleşti. Enflasyonla mukayese edildiğinde ise geçen sene para piyasası ve borçlanma fonları katılımcılarına enflasyonun altında getiri sağladığı görüldü.

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Basit bir hesapla, 2021’in başında BES’e 10 bin lira peşin yatıran ve birikimlerini altın ya da dış borçlanma araçları fonunda değerlendirmeyi tercih eden bir katılımcının sene sonunda birikimi 2.500 lira devlet katkısı ile birlikte 18.500 lirayı çıktı.

2021’de yüzde 25 devlet katkılarının değerlendirildiği fonların getirisi ise negatif oldu. Devlet katkılarının değerlendiği faizli fonlar yüzde 6 negatif getiri sağlarken, faizsiz fonlar ise yüzde 18.33 getiri sağladı.