BES’te altın bereketi

Altındaki yükseliş emeklilik fonlarına da yansıdı, altın fonuna yatırım yapan bireysel emeklilik katılımcıları rekor getiri elde etti. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sene başından temmuz ayı sonuna kadar 7 ayda yüzde 14.73 getiri sağladı. 2020’nin 7 aylık döneminde gerçekleşen yüzde 6.37 enflasyon ile mukayese edildiğinde emeklilik fonlarının reel getirisi yüzde 8.36 oldu. Yani, emeklilik fonları 7 aylık döneminde sistemdeki katılımcılara enflasyonun yüzde 8.36 üzerinde getiri sağlamış oldu.



Aynı dönemde faizli emeklilik fonlarının getirisi yüzde 11.36, faizsiz fonların getirisi ise yüzde 39.22 oldu. Enflasyon ile mukayese edildiğinde ise birikimlerini faizli fonlarda değerlendiren katılımcılar enflasyonun 5 puan üzerinde, faizsiz fonları tercih edenler ise 32 puan üzerinde getiri elde ettiler.

MEVDUATTA BİRİKİMLER ERİDİ

Diğer yatırım araçlarının getirilerine bakıldığında ise mevduat faizi ocak ayı başından temmuz ayı sonuna kadar yüzde 5 oldu. Enflasyondan arındırıldığında birikimlerini mevduatta değerlendirenler enflasyonun 1.36 puan altında getiri sağladılar; bir anlamda birikimleri eridi. Yatırımlarını hisse senedinde değerlendirmeyi tercih edenler ise yüzde 5’e yakın kayıp yaşarken, enflasyonla mukayese edildiğinde kayıp yüzde 11’in üzerine çıktı. Aynı dönemde altına yatırım yapanlar yüzde 51.27, dolara yatırım yapanlar yüzde 16.72 nominal getiri elde etti. Buna göre, 2020’nin 7 aylık döneminde altın ve dolardan sonra en yüksek getiriyi BES fonları sağladı.

En basit örnekle anlatmak gerekirse, sene başında BES’e 1.000 lira yatıran bir katılımcının, temmuz ayı sonunda, enflasyonda hesaba katıldığında, bin lirası bin 83 lira olurken; mevduata yatırım yapanın bin lirası 986 liraya, borsaya yatırım yapanın ise 890 liraya geriledi.

ALTIN FONUNDA REKOR GETİRİ

Ama BES fonlarında asıl getiriyi altın fonlarını tercih edenler elde etti. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, ocak ayından temmuz sonuna kadar altın fonları yüzde 52’ye yakın getiri sağladı. Aynı dönemde altın katılım fonları da yüzde 50’nin üzerine getiri sağladı. Değişken katılım fonları da BES katılımcılarına yüzde 20’lerin üzerinde getiri sağladı. Yine basit bir örnekle anlatmak gerekirse; sene başında 1.000 liralık tasarrufunu BES’te değerlendiren bir katılımcı, altın fonunu tercih etmişse, 7 ay sonra birikimi 1.516 lira oldu.

Tabi, sene başından bu yana tüm emeklilik fonları aynı getiriyi sağlamadı. Özellikle 7 aylık enflasyon ile mukayese edildiğinde TL borçlanma, değişken, başlangıç, para piyasası, hisse fonlarının getirileri yüzde 6.37’lik enflasyonun altında kaldı.