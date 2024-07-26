BESOB yenilenen sicil binasını açtı

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Törende bir konuşma yapan BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün açılışını yaptığımız yenilenen sicil müdürlüğümüz, esnaf ve sanatkarlarımızın işlemlerini daha hızlı, daha verimli ve daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için modernize edilmiştir. Bu yenilik, hizmet kalitemizi artırarak üyelerimizin memnuniyetini sağlama amacımızın bir göstergesidir. Yeni sicil müdürlüğümüzde, teknolojik altyapımızı güçlendirerek, üyelerimizin sicil işlemlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde yapabilmelerini sağladık. Aynı zamanda, modern ve konforlu bir ortam oluşturarak, hizmet alım sürecini daha keyifli hale getirmeyi hedefledik. Bu vesileyle, kurumsal kimlik çalışmalarımız çerçevesinde logomuzu da yenilediğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Yeni logomuz, birliğimizin yenilikçi ve çağdaş vizyonunu yansıtırken, aynı zamanda köklü geçmişimize ve değerlerimize olan bağlılığımızı da simgelemektedir. Esnaf ve sanatkarlarımızın dinamizmini ve Bursa’mızın güçlü ekonomisini temsil eden yeni logomuzla, geleceğe daha emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyoruz.”