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Beslenme Antropometrisi laboratuvar cihaz satın alınacak
Erzurum Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca beslenme antropometrisi laboratuvar cihazı satın alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
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