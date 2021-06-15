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Ekonomi
Haber Giriş: 15.06.2021 - 10:31 | Son Güncelleme:

Beslenme Antropometrisi laboratuvar cihaz satın alınacak

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Beslenme Antropometrisi laboratuvar cihaz satın alınacak

Erzurum Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca beslenme antropometrisi laboratuvar cihazı satın alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

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