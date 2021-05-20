MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBeşiktaş şampiyon oldu hissesi düştü
GeriEkonomi Beşiktaş şampiyon oldu hissesi düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Burak TAŞÇI
Haber Giriş: 20.05.2021 - 12:28 | Son Güncelleme:

Beşiktaş şampiyon oldu hissesi düştü

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
Beşiktaş şampiyon oldu hissesi düştü

Beşiktaş Jimnastik Kulübü ligde şampiyon olurken beklentilerin sona ermesiyle birlikte Borsa İstanbul’da tarihi zirvesinden yüzde 46 oranında gerilemiş oldu. Şampiyonluk sonrasında da Beşiktaş hissesi yüzde 26 oranında düştü. Fenerbahçe ise şampiyonluğu kaybetmesine rağmen yükseliş yaşadı.

Türkiye Süper Lig Şampiyonu ve Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş’ın hisselerinde hareketlilik devam ediyor. Şampiyonluk arefesinde 13.51 lira seviyesine kadar yükselen hisse şampiyonluğun ardından beklentilerin de sona ermesi nedeniyle sert düşüş yaşadı. Fenerbahçe ise tam aksine şampiyonluğu kaybedip yüzde 38 yükseliş gördü.

14 NİSAN’DA TARİHİ ZİRVESİNE ULAŞTI

Beşiktaş hissesi 14 Nisan’da 13.51 lira seviyesine kadar yükseldi. Bu rakam Beşiktaş hissesinin bugüne kadarki ulaştığı en yüksek tutar olarak gerçekleşti. 14 Nisan’dan sonra dalgalı seyreden Beşiktaş hissesi bugün 7.25 lira seviyesine geriledi. Bir ayı aşkın sürede hissedeki değer kaybı yüzde 46’ya ulaştı.

ŞAMPİYONLUKTAN BU YANA DÜŞÜŞTE

Beşiktaş’ın şampiyonluğunun açıklanmasından sonraki 3 işlem gününde hisse düşüş gösterdi. 17 Mayıs 2021’de ilk işlem gününe 9.52 liradan başlayan ve aynı gün 9.92 liraya yükselen hisse kapanışı 8.9 lira seviyesinden gerçekleştirdi. 18 Mayıs’ta ise 8.90 lira seviyesinden açılan hisse 8.01 liradan kapandı. 19 Mayıs’ın resmi tatil olması nedeniyle 20 Mayıs gününde yeniden işlem gören hisse 8.01 liradan açıldı ve en düşük 7.25 liraya kadar geriledi.

Beşiktaş şampiyon oldu hissesi düştü

SERMAYE VE ÖZSERMAYEDE DENGESİZLİK VAR

Beşiktaş’ın sermayesi 240 milyon lirayken özsermayesi 1.5 milyar lira ekside bulunuyor. Şirketin fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 48.96 seviyesindeyken piyasa değeri ise 1.8 milyar liraya yakın seyrediyor.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞU KAYBETTİ, HİSSESİ YÜKSELİYOR

Fenerbahçe’de ise Beşiktaş’ın tam tersi hareket gerçekleşiyor. Şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe’nin hissesi son 3 günde yüzde 38 oranında güçlü yükseliş yaşadı.

Beşiktaş şampiyon oldu hissesi düştü

GALATASARAY STABİL SEYREDİYOR

Galatasaray hissesinde ise kayda değer hareket gözlemlenmiyor. Hisse Pazartesi gününe 3,30 liradan başlamıştı. Bugün de yine aynı seviyelerden işlem görmeye devam ediyor.

Beşiktaş şampiyon oldu hissesi düştü

2020-2021 sezonunda 3 büyüklerin hisseleri
2020-2021 sezonunda 3 büyüklerin hisseleri

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi