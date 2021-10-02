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Beşiktaş, borsa liginde yatırımcısını uçurdu

#Borsa İstanbul#Beşiktaş#Ekonomianasayfa
Beşiktaş, borsa liginde yatırımcısını uçurdu

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, eylül ayında borsada diğer spor şirketlerinin arasından sıyrılarak yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu.

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Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulübü şirketlerinden Fenerbahçe Futbol AŞ, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yatırımcısını üzerken sadece Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yatırımcısını sevindirdi. AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, eylül ayında yüzde 3,2 değer kaybetti. Analistler, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Süper Lig'deki başarılı performanslarına karşın borsada yatırımcılarına kaybettirdiğine dikkati çekti.

Ligin zirvesindeki Fenerbahçe yatırımcısına yüzde 1,8, şu ana kadar mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor da yüzde 6,8 kaybettirdi. Kulüplerin yeşil sahalardaki başarılı performansına karşın mali zorluklar yaşaması ve bunun yanında transfer döneminde de zarar etmeleri hisse performanslarını olumsuz etkiledi. Galatasaray'ın hisseleri ise yüzde 7,7 değer kaybetti. Süper Lig'de iyi bir performans sergilemeyen Galatasaray, borsada da yatırımcısının yüzünü güldürmedi.

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Analistler, Galatasaray'ın son 32 sezonun en kötü lig başlangıcını yaptığını vurguladı. Beşiktaş ise yüzde 4,2 ile eylül ayında yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi oldu. Altay yenilgisiyle birlikte zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş'ın hisseleri bu yenilgiden sonra bir nebze gerilese de aylık bazda yükseliş kaydetti. Beşiktaş'ın hisseleri yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte arttı. Bitci Teknoloji AŞ ile Tribün Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için Beşiktaş'a toplam 5 milyon 627 bin avro KDV ödenmesi
konusunda anlaşma sağlayan kulüp ayrıca Sompo Sigorta ile futbol takımının şort ve konç sponsorluğu için anlaşması yapmıştı.

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YIL BAŞINDAN BU YANA EN FAZLA KAZANDIRAN BEŞİKTAŞ
Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden yılbaşına göre performanslarına bakıldığında, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe kazandırdı.
Analistler, spor şirketlerinin sponsorluk anlaşmaları ve elde ettikleri forma satış gelirleriyle birlikte yıl başına göre borsada başarılı bir performans sergilediğini aktardı. Bu dönemde yatırımcısına en fazla eylül ayında olduğu gibi Beşiktaş kazandırdı. Beşiktaş'ın hisseleri yılbaşına göre yüzde 46 değer kazandı. Söz konusu dönemde Trabzonspor'un hisseleri yüzde 34, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 13,7 kazandırırken, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 20 değer kaybetti.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE FENERBAHÇE SAHİP
Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip. Fenerbahçe eylül ayını 3 milyar 325 milyon 728 bin lira piyasa değeriyle tamamladı. Fenerbahçe'yi 1 milyar 749 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 1 milyar 635 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor, 1 milyar 416 milyon lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi. 

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#Borsa İstanbul#Beşiktaş#Ekonomianasayfa