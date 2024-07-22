BES sözleşmeleri banka kredilerinde teminat olarak gösterilmeye başlandı... BES’i gösterdiler 12.2 milyon TL kredi kullandılar

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Bir ayda 171 kişi BES sözleşmesini bankaya teminat olarak gösterdi, 12.2 milyon TL kredi kullandı. Haziran ayı itibariyle BES sözleşmeleri, bankalardan kredi kullanırken teminat olarak gösterilmeye başlandı.

2022 yılında çıkarılan yasa ile BES sözleşmelerinin bankalarda teminat olarak gösterilmesine imkan tanındı. 2023 yılının Mart ayında da BES sözleşmelerinin bankalarda teminat olarak gösterilmesine yönelik yönetmelik yayımlandı. 2024’ün Haziran ayı başında da uygulama başladı. Buna göre, bankalardan kredi çekmek isteyen katılımcılar, BES sözleşmelerini teminat olarak gösterecek ve bankalardan uygun faiz ve şartlarda kredi kullanabilecek. Sadece bir ay gibi kısa sürede 61 milyon TL’lik BES fonu bankalara teminat olarak gösterildi ve bunun karşılığında 171 kişi, 12.2 milyon TL kredi kullandı.

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İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN

Yeni uygulama ile de bankalar, kredi şartlarına BES sözleşmelerini de ekledi. Hemen hemen her banka BES katılımcılarına kredi vermek için kampanyalar yapmaya başladı. Şimdilik BES sözleşmesi sadece ihtiyaç kredilerinde teminat olarak gösteriliyor. Birçok banka kredi karşılığında teminat olarak gösterilecek BES birikimlerini, talep edilecek kredi tutarının 1.2 katı olması şartını koyuyor. Yani, 100 bin lira kredi kullanılacaksa 120 bin TL’lik birikim teminat olarak kabul ediliyor.

YANLIŞ UYGULAMALAR

BES sözleşmesinin teminat olarak gösterilmesinin ana amacı BES katılımcılarının uygun faiz oranları ile kredi kullanmasıyken, halen bankaların BES’ini teminat olarak gösterenler için uygun şartlar ortaya koymadığı görülüyor. Bazı bakanlar, BES birikimi teminat olarak gösterilmesine ve kredinin ödenmemesi gibi bir risk olmamasına karşın kredi kullanımında kefil istiyor. Kimi bankaların ise kredi şartlarında ‘sigortalı BES teminatlı ihtiyaç kredisi’, ‘sigortasız BES teminatlı ihtiyaç kredisi’ gibi ayrımlar yaptığı ve BES teminat olarak gösterilmesine karşın sigorta yaptırılması halinde faiz oranını düşük tuttuğu dikkat çekiyor.

BES’İNİZİ NASIL TEMİNAT OLARAK GÖSTERECEKSİNİZ

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-BES katılımcısı birikimini alacağın devri sözleşmesi yoluyla bankalara devredebiliyor. Böylece BES sözleşmesini teminat olarak gösterip kredi kullanabiliyor.

-Şimdilik sadece tüketici kredilerinde BES sözleşmesi teminat olarak gösterilebiliyor.

-İşveren tarafından ödeme yapılan BES sözleşmeleri ve emeklilik gelir planı kapsamında olan BES sözleşmeleri kredide teminat olarak gösterilmiyor.

-BES sözleşmesi alacağın devri sözleşmesi sonlanmadan başka bir bankaya devredilemiyor, alacağın devri sözleşmesinin yürürlükte bulunduğu süre içinde BES sözleşmesi sonlandırılamıyor, BES’ten çıkılamıyor, BES’teki birikimler başka emeklilik şirketine aktarılamıyor.

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-Kredi sözleşmesi bittiğinden, borç kapandığında alacağın devi sözleşmesi de son buluyor.

-Bankaya kredi için teminat gösteriler tutar katılımcının BES hesabında kalmaya ve emeklilik şirketi tarafından yatırım araçlarında değerlendirilmeye devam ediyor.