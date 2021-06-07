BES, sağlık eğitimle birleşecek

SİGORTACILIK ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı Uluç İçöz, yasa ile 18 yaş altının Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) girmesinin önünün açıldığını söyledi. İçöz, BES’i, hem 18 yaş altındaki hem de diğer katılımcıların hayatlarının her döneminde destek sağlayacak yapıya kavuşturacaklarını belirterek, BES’in diğer tasarruf ve sigorta ürünleriyle entegre şekilde sunulmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

18 YAŞ ALTINA BES

Türkiye Sigorta Birliği’nin, ‘Türkiye’nin Yükselen Değeri: Bireysel Emeklilik Sistemi; Başarısı ve Büyüme Potansiyeli” panelinde konuşan Uluç İçöz, 18 yaş altı katılımcıların ileride eğitim için fona ihtiyacı olacağına değinerek, “İleride evlilik için, erkek çocuklar için askerlik döneminde fona ihtiyaçları olacaktır. 18 yaş altı kişilerin sisteme girdiklerinde hayatlarının değişik evrelerinde bu parayı kullanabilmelerine yönelik düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz. Ebeveynlerin, ‘ben 18 yaş altı çocuğumu sisteme soktum, 56 yaşına kadar hiçbir şekilde paraya dokunamayacak, yararlanamayacak’ diye düşünmemesi lazım” dedi.

EMEKLİLİKTE EK GELİR

Uluç İçöz, BES’in, diğer sigorta ve tasarruf ürünleri ile bütünleşik olarak sunulması üzerinde de çalışmalar yaptıklarına dikkat çekerek, şu açıklamaları yaptı: “Hayatımızın değişik evrelerinde sağlıkla, konut alımıyla ile ilgili veya yaşlılık döneminde bakım ihtiyaçları gibi çeşitli ihtiyaçlarımız olacak. İnsanlara hayatlarının her döneminde; sağlıkta, evleneceği zaman ya da konut alacağı zaman ona destek veren; yaşlılık döneminde bakıma ihtiyacı olduğunda ve emeklik döneminde ek gelir sağlayan bir özel güvence paketi olarak BES’i planlıyoruz. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. Eylül ayına kadar bununla ilgili detayları da kamuoyuyla paylaşıyor olacağız.”

180 MİLYAR LİRALIK FON OLUŞTU

Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik Şirketleri Genel Müdürü ve Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Taylan Türkölmez, getiriler açısından değerlendirildiğinde BES’in, son 10 yılın 7 yılında enflasyonu yenen bir performans gösterdiklerini söyledi. Türkölmez, BES’te, 180 milyar liraya yakın fon büyüklüğüne, 12-13 milyona yakın katılımcıya ulaşıldığını belirterek, “Türkiye’nin nüfusu dikkate alındığında önemli bir yayılım sağladık. Ekonomiye katkısına baktığımızda da fonların çoğu borsada, devlet tahvilinde, eurobondlarda. Ekonomiye, finansal sisteme katkıda da başarı elde ettik” dedi.

Taylan Türkölmez, 18 yaş altının BES’e girmesine de değinerek, şunları söyledi: “Türkiye’nin tasarruf sisteminin geleceği olan BES, Türkiye’nin geleceği gençlerle buluşuyor. BES’e gençlerimizi katarak, genç yaşta onlara çok küçük yatırımlarla düzenli şekilde yatırım yapmayı öğreteceğiz. Gençler de bize daha nasıl dijital olabileceğimizi, daha nasıl çevik şirketler olabileceğinizi, ne tür farklı yatırımlar sağlayabileceğimizi öğretecek.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara