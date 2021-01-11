BES kumbarasÄ±ndaki birikim 2020'de 170 milyar lirayÄ± aÅŸtÄ±

Bireylerin emeklilik dÃ¶nemlerinde refah seviyelerinin dÃ¼ÅŸmemesini hedefleyen, aynÄ± zamanda yurt iÃ§inde uzun vadeli tasarruf seviyesini yÃ¼kselterek yarattÄ±ÄŸÄ± fonlarla Ã¼lke ekonomisine katkÄ± saÄŸlayan BES, TÃ¼rkiye'de 27 Ekim 2003'te baÅŸlayarak 18. yÄ±lÄ±na doÄŸru emin adÄ±mlarla ilerliyor.ÂEmeklilik GÃ¶zetim Merkezi (EGM), BES'e iliÅŸkin istatistiki verileri otomatik katÄ±lÄ±mÄ±n getirilmesinin ardÄ±ndan "BES istatistikleri" ve "OKS istatistikleri" ÅŸeklinde iki ayrÄ± baÅŸlÄ±k altÄ±nda yayÄ±mlÄ±yor.



BES'TEN EMEKLÄ° SAYISI 137 BÄ°N 676 BÄ°NE ULAÅžTI

AA muhabirinin EGM verilerinden derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re, 31 AralÄ±k 2020 itibarÄ±yla sistemdeki katÄ±lÄ±mcÄ± sayÄ±sÄ± 6 milyon 900 bin 565 oldu. SÃ¶z konusu dÃ¶nemde katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n fon tutarÄ± 137 milyar 93,9 milyon lirayÄ± bulurken, devlet katkÄ±sÄ± fon tutarÄ± da 21 milyar 253,5 milyon lira olarak gerÃ§ekleÅŸti. BÃ¶ylelikle katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n fon tutarÄ± ile devlet katkÄ±sÄ± fon tutarÄ±nÄ±n toplam bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 158 milyar 347,4 milyon lira oldu.Â GeÃ§en yÄ±lÄ±n sonu itibarÄ±yla BES'ten emekli olan kiÅŸi sayÄ±sÄ± da 137 bin 676'ya ulaÅŸtÄ±.



BES VE OKS KATILIMCILARININ 119 MÄ°LYAR 561,6 MÄ°LYON LÄ°RASI FAÄ°ZLÄ° FONLARDA

BES katÄ±lÄ±mcÄ± fon tutarÄ±nÄ±n 115 milyar 349,3 milyon lirasÄ± faizli fonlarda, 21 milyar 744,6 milyon lirasÄ± ise faizsiz fonlarda deÄŸerlendirilirken, devlet katkÄ±sÄ± fon tutarÄ±nÄ±n 19 milyar 374,8 milyon lirasÄ± faizli, 1 milyar 878,7 milyon lirasÄ± da faizsiz fonlarda bulunuyor. OKS'deki 5 milyon 724 bin 81 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n biriktirdiÄŸi 11 milyar 304,1 milyon liralÄ±k fon tutarÄ±nÄ±n ise 4 milyar 212,3 milyon lirasÄ± faizli fonlarda, 7 milyar 91,7 milyon lirasÄ± faizsiz fonlarda yer alÄ±yor. BÃ¶ylelikle BES ve OKS katÄ±lÄ±mcÄ± fonlarÄ±nÄ±n 119 milyar 561,6 milyon lirasÄ± faizli, 28 milyar 836,3 milyon lirasÄ± faizsiz fonlarda deÄŸerlendiriliyor.



OKS'DE Ã‡ALIÅžANLARIN BÄ°RÄ°KÄ°MÄ° 12 MÄ°LYAR LÄ°RAYA YAKLAÅžTI

2019 sonunda BES'teki katÄ±lÄ±mcÄ± sayÄ±sÄ± 6 milyon 871 bin 131, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n fon tutarÄ± da 101 milyar 883,9 milyon lira olarak kaydedilmiÅŸti. Devlet katkÄ±sÄ± fon tutarÄ± 17 milyar 262,2 milyon lira, emekli olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± da 113 bin 302 olarak gerÃ§ekleÅŸmiÅŸti. SÃ¶z konusu dÃ¶nemde OKS'ye bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n biriktirdiÄŸi fon tutarÄ± 8 milyar 194,4 milyon TL olmuÅŸtu.

BÃ¶ylelikle 2019 sonundan 2020 sonuna kadar geÃ§en sÃ¼rede, katÄ±lÄ±mcÄ± fon tutarÄ± 35 milyar 210 milyon lira ve devlet katkÄ±sÄ± fon tutarÄ± 3 milyar 991,3 milyon lira artÄ±ÅŸ gÃ¶sterirken, toplam fon bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde 39 milyar 201,3 milyon liralÄ±k yÃ¼kseliÅŸ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Emekli sayÄ±sÄ± da 24 bin 374 kiÅŸiye yÃ¼kseldi. OKS'de ise 2019 sonu ile 2020 sonu kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n biriktirdiÄŸi fon tutarÄ± 3 milyar 593 milyon liralÄ±k artÄ±ÅŸ kaydetti.

Bu arada, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n fon tutarÄ± ile devlet katkÄ±sÄ± fon tutarÄ±nÄ±n toplam bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ olan 158 milyar 347,4 milyon lira ile otomatik katÄ±lÄ±mla sisteme dahil olanlarÄ±n biriktirdiÄŸi 11 milyar 787,4 milyon lira dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, sistemin toplam bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 170 milyar 134,8 milyon liraya ulaÅŸtÄ±. Ã–te yandan, BES ve OKS katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n toplam sayÄ±sÄ± 13 milyona yaklaÅŸtÄ±.Â