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Ekonomi
Haber Giriş: 14.03.2021 - 18:03 | Son Güncelleme:

Bertaraf ve geri kazanım hizmeti alınacaktır

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Bertaraf ve geri kazanım hizmeti alınacaktır

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü(TKİ) Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü’nce evsel ve endüstriyel nitelikli arıtma çamurlarının bertarafı/geri kazanımı hizmeti alınacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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