Bertaraf ve geri kazanım hizmeti alınacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.



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