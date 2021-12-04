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'Bereketli yıl bizi bekliyor'

#Covid-19 Salgını#Turizm#Ekonomianasayfa
Bereketli yıl bizi bekliyor

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, 2021 yılını 29 milyon turistle kapatmayı öngördüklerini belirterek, "2022 yılında ise 2023 yılındaki hedefimiz olan 60 milyona yaklaşacağımızı tahmin ediyoruz" dedi.

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Covid-19 salgını nedeniyle seyahat kısıtlamalarının da etkisiyle olumsuz etkilenen turizm sektöründe, yeni sezonda turist hareketliliğinin artmasıyla yeniden canlanma hedefleniyor. 2 Aralık’ta başlayan ve bugün sona erecek ’15’inci Travel Turkey İzmir’de turizmin sektör temsilcileri, yeni sezonu değerlendirdi.

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Turizmin çok güçlü olduğunu ve kırılganlık eşiğini aştığını söyleyen Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, "2 yılın ardından 2022’de yeni umutlar yeşeriyor. 2022’de çok ciddi bir rezervasyon alımı var. Bu rezervasyonlar bizim için son derece sevindirici. ’Travel Turkey’de yapmış olduğumuz görüşmeler son derece pozitif geçiyor. 2021 yılında da rakiplerimize göre açık ara öndeydik. 2021 yılını 29 milyon turistle kapatacağımızı öngörüyoruz. 2022 yılında ise 2023 yılındaki hedefimiz olan 60 milyona yaklaşacağımızı tahmin ediyoruz" diye konuştu. 

'BEREKETLİ YIL BİZİ BEKLİYOR'

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Yerli turistlerin de iç pazara yöneldiğini anlatan İşler, "Yerli turistlerin dövizdeki artışlar nedeniyle rotasını iç pazara çevirdiğini görüyoruz. Hem dış turizm hem de iç turizmdeki hareketlilik dolayısıyla bereketli bir yıl geçireceğimizi ön görüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un verdiği katkılar ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) üstün çabaları etkili oldu. Güzel günler bekliyor. Kayıplarımızı toparlayacağız. 2022 yılında 2019 yılına dönecekmişiz gibi gözüküyor" dedi.  

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Pandeminin hızlı şekilde ortadan kalkmasını temenni ettiklerini belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir ise "Pandeminin en küçük hareketliliğinde bile seyahat kısıtlamaları gelebiliyor ve ülkeler kapanabiliyor. 2022 yılında eski günlerimize döneceğimizi ümit ediyoruz. 2022, pandemi öncesinin bile üstüne çıkacak gibi görünüyor. Özellikle İngiltere ve Orta Avrupa’dan yoğun biçimde rezervasyon geliyor. Tüm dünya tatili ve Türkiye’yi çok özledi. Biz 2022 yılında büyük bir turizm patlamasının yaşanacağını tahmin ediyoruz. Ekonomideki ilacımızın turizm olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

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#Covid-19 Salgını#Turizm#Ekonomianasayfa

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