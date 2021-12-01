Benzinin litre fiyatına 58 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), yaptığı duyuruya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 58 kuruş indirim yapıldı.
Akaryakıt Fiyatlarında İndirim— EPGİS (@trepgis) December 1, 2021
02/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 58 KRŞ/LT
pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.
Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 9,67 liradan 9,09 liraya, Ankara'da 9,74 liradan 9,16 liraya, İzmir'de ise 9,76 liradan 9,18 liraya gerileyecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.