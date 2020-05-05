Benzine 5 kuruÅŸ zam
Benzinin litre fiyatÄ±na bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere 5 kuruÅŸ zam geldi.
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz Ä°kmal Ä°stasyonlarÄ± Ä°ÅŸveren SendikasÄ±ndan (EPGÄ°S) aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, Ankara'da ortalama 5,40 liradan satÄ±lan benzinin litre fiyatÄ± 5,45 lira olacak. Benzinin litresi Ä°stanbul'da 5,26 liradan 5,31 liraya, Ä°zmir'de 5,43 liradan 5,48 liraya yÃ¼kselecek.Â Â Â Â
AKARYAKIT FÄ°YATLARININ HESAPLANMASIÂ Â Â Â
AkaryakÄ±t fiyatlarÄ±, TÃ¼rkiye'nin de dahil olduÄŸu Akdeniz piyasasÄ±ndaki iÅŸlenmiÅŸ Ã¼rÃ¼n fiyatlarÄ±nÄ±n ortalamasÄ± ile dolar kurundaki deÄŸiÅŸiklikler baz alÄ±narak rafineriler tarafÄ±ndan hesaplanÄ±yor.Â Â Â Â
Bu hesaplanma sonucunda daÄŸÄ±tÄ±m firmalarÄ±nca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle ÅŸirketler ve kentlere gÃ¶re kÃ¼Ã§Ã¼k deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶sterebiliyor.Â Â Â Â
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