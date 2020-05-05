MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerEkonomi HaberleriBenzine 5 kuruÅŸ zam
GeriEkonomi Benzine 5 kuruÅŸ zam
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Ekonomi
AA
Haber GiriÅŸ: 05.05.2020 - 17:32,Son GÃ¼ncelleme:

Benzine 5 kuruÅŸ zam

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Benzine 5 kuruÅŸ zam
Abone Olgoogle-news

Benzinin litre fiyatÄ±na bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere 5 kuruÅŸ zam geldi.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz Ä°kmal Ä°stasyonlarÄ± Ä°ÅŸveren SendikasÄ±ndan (EPGÄ°S) aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, Ankara'da ortalama 5,40 liradan satÄ±lan benzinin litre fiyatÄ± 5,45 lira olacak. Benzinin litresi Ä°stanbul'da 5,26 liradan 5,31 liraya, Ä°zmir'de 5,43 liradan 5,48 liraya yÃ¼kselecek.Â  Â  Â Â 

AKARYAKIT FÄ°YATLARININ HESAPLANMASIÂ  Â  Â Â

AkaryakÄ±t fiyatlarÄ±, TÃ¼rkiye'nin de dahil olduÄŸu Akdeniz piyasasÄ±ndaki iÅŸlenmiÅŸ Ã¼rÃ¼n fiyatlarÄ±nÄ±n ortalamasÄ± ile dolar kurundaki deÄŸiÅŸiklikler baz alÄ±narak rafineriler tarafÄ±ndan hesaplanÄ±yor.Â  Â  Â Â 

Bu hesaplanma sonucunda daÄŸÄ±tÄ±m firmalarÄ±nca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle ÅŸirketler ve kentlere gÃ¶re kÃ¼Ã§Ã¼k deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶sterebiliyor.Â  Â  Â Â 

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle