Benzine 44 kuruş zam

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Ünlü aktör katil olmuştu... Sır perdesi aralandıÜnlü aktör katil olmuştu... Sır perdesi aralandı!#Alec Baldwin
Romaya 6 gol atan mütevazı takım Bodonun sırrı: Bir savaş pilotuRoma'ya 6 gol atan mütevazı takım Bodo'nun sırrı: Bir savaş pilotu#Bodo/Glimt
İlk kez konuştu Mide bulandıran görüntüler...İlk kez konuştu! Mide bulandıran görüntüler...#RUSYA
Elçiliklerden geri adım İlk açıklama ABDden geldiElçiliklerden geri adım! İlk açıklama ABD'den geldi#ABD
Büyükelçiliklerden geri adım Cumhurbaşkanlığı Kaynakları: Erdoğan olumlu karşıladıBüyükelçiliklerden geri adım! Cumhurbaşkanlığı Kaynakları: Erdoğan olumlu karşıladı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Putin talimatı verdi Peş peşe kritik kararlar...Putin talimatı verdi! Peş peşe kritik kararlar...#Rusya
Bilim insanlarından çığır açacak buluş 16 yıl sonra yeniden görüyorBilim insanlarından çığır açacak buluş! 16 yıl sonra yeniden görüyor! #Beyin
Esra Hankulunun ölümü... HTS kayıtlarında şok detaylar Yalanı ortaya çıktıEsra Hankulu'nun ölümü... HTS kayıtlarında şok detaylar! Yalanı ortaya çıktı#Ümitcan Uygun
10 yaşındaki Elçin, tarlada buldu, incelemeye alındı Büyük heyecan...10 yaşındaki Elçin, tarlada buldu, incelemeye alındı! Büyük heyecan...#Manisa
Excelle ünlü oldu, maaşlı işini bile bıraktı Zengin olacağımı başlamadan biliyordumExcel'le ünlü oldu, maaşlı işini bile bıraktı! 'Zengin olacağımı başlamadan biliyordum'#Sosyal Medya
Yapan dünyanın en ünlü isimlerinden Ses tellerini kesip kafeslere kapattılar...Yapan dünyanın en ünlü isimlerinden! Ses tellerini kesip kafeslere kapattılar...#Fauci
Kamu bankaları açıkladı Kredi faizlerinde indirimKamu bankaları açıkladı! Kredi faizlerinde indirim#Kredi Faizi
En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu İlk 3te bakın hangisi var...En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu! İlk 3'te bakın hangisi var... #İkinci El Otomobil
Oda spreyinden bulaştı, 2 kişiyi öldürdü İşte sır hastalığın belirtileri...Oda spreyinden bulaştı, 2 kişiyi öldürdü! İşte sır hastalığın belirtileri...#Oda Spreyi
Songül Karlı da modaya uyduSongül Karlı da modaya uydu#Serap Paköz
HABERLEREkonomi Haberleri

Benzine 44 kuruş zam

#Benzin#Zam#Akaryakıt
Benzine 44 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş zam geldi.

Haberin Devamı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,03 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,47 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,95 liradan 8,39 liraya, İzmir'de 8,03 liradan 8,47 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

İlgili Haberler:

Songül Karlı da modaya uyduSon dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık Emine
Haberle ilgili daha fazlası:
#Benzin#Zam#Akaryakıt

BAKMADAN GEÇME!

Songül Karlı da modaya uydu

Songül Karlı da modaya uydu

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna Tekmene sağlık Emine

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık Emine

Bu hastalık saç baş yolduruyor Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Bu hastalık saç baş yolduruyor! Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor!