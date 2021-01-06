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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 06.01.2021 - 17:56 | Son Güncelleme:

Benzine 11 kuruş zam

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Benzine 11 kuruş zam
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Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, zam pompa fiyatına ortalama 7 kuruş olarak yansıyacak. Kalan 4 kuruşluk kısım ise devreye alınan Eşel Mobil sistemi gereği ÖTV gelirinden karşılanacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 7,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,17 liradan 7,24 liraya, İzmir'de 7,23 liradan 7,30 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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