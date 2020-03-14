Benzindeki etanol zorunluluğu kaldırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretim ile karşılanması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) talepte bulundu. Bakanlık, EPDK’dan etanolün, akaryakıt sektörü yerine etil alkol olarak koronavirüse karşı etkili kolonya ve dezenfektanların üretimine yönlendirilmesini talep etti. Talebi değerlendiren EPDK, benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin yükümlülükleri 13 Haziran’a kadar askıya aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu kararla benzine yüzde 3 oranında etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına kalktığını ifade ederek, “Böylece petrol rafinerilerinin biyoetanol talebi azalacak. Üreticiler benzine karıştırılacak biyoetanol üretimi yerine, koronavirüse karşı kullanılan ve yoğun talep gören dezenfektanlar ve kolonyaların üretiminde kullanılan etil alkolün üretimine yoğunlaşacak” dedi. Varank, üreticilerle görüştüklerini, sorunu başta Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere tüm taraflarla masaya yatırdıklarını anlatarak, “Nihai aşamada talebimizi EPDK’ya ilettik. Onların da çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde piyasanın işleyişini düzeltecek etkin ve güçlü bir adım atıldı. Yapılan düzenlemeyle birlikte hem virüsten etkin şekilde korunmak için kullanılan dezenfektanların üretimi artacak hem de fiyat spekülasyonunun önüne geçilecek” diye konuştu.