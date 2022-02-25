Benzin ve motorine zam

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 1 lira 61 kuruş, motorinin litresine de 1 lira 51 kuruş zam yapıldı.

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 15,14 liradan 16,75 liraya, Ankara'da 15,24 liradan 16,85 liraya, İzmir'de ise 15,26 liradan 16,87 liraya yükselecek.

Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 15,49 liradan 17,00 liraya, Ankara'da 15,57 liradan 17,08 liraya ve İzmir'de 15,57 liradan 17,08 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.