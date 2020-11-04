MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBenzin ve motorine zam
GeriEkonomi Benzin ve motorine zam
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 16:40 | Son Güncelleme:

Benzin ve motorine zam

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Benzin ve motorine zam
Abone Olgoogle-news

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 17 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş artış yapılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS), yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 17 kuruş motorinin ise 16 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,55 liradan 6,72 liraya, Ankara'da 6,63 liradan 6,80 liraya, İzmir'de ise 6,65 liradan 6,82 liraya yükselecek.

Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 6,01 liradan 6,17 liraya, Ankara'da 6,07 liradan 6,23 liraya ve İzmir'de 6,10 liradan 6,26 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle