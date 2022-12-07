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Benzin ve motorine indirim geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Benzin#Motorin#İndirim
Benzin ve motorine indirim geliyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 09:19

Benzinin litre satış fiyatına 2,13 lira, motorinin ise 1,89 lira indirim bekleniyor.

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Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 2,13 lira, motorinin ise 1,89 kuruş indirim bekleniyor.

İndirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 20,20 liradan 18,07 liraya, Ankara'da 20,41 liradan 18,28 liraya, İzmir'de ise 20,41 liradan 18,28 liraya gerilemesi bekleniyor.

Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 22,98 liradan 21,09 liraya, Ankara'da 23,11 liradan 21,22 liraya ve İzmir'de 23,18 liradan 21,29 liraya gerilemesi bekleniyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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#Benzin#Motorin#İndirim

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