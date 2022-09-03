Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Benzin ve motorine indirim

Güncelleme Tarihi:

#Benzin#Motorin#İndirim
Benzin ve motorine indirim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 10:01

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle akaryakıt fiyatları da düşüşe geçti. Benzin ve motorinde indirim gerçekleşti.

Haberin Devamı

Uluslararası petrol piyasalarında düşüşler yaşandı. Irak'taki karmaşanın ortadan kalkması, Fed ve ECB'nin faiz artırımı ihtimalinin bulunması nedeniyle petrol fiyatları düşüş yaşıyor. Petrol haftayı 93 dolar seviyesinden tamamladı.

Gözden Kaçmasın

Meteoroloji ve AKOMdan peş peşe İstanbul uyarısı Sıcaklıklar düşüyor...Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe İstanbul uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor...Haberi Görüntüle

Benzine 1,47 lira, motorine ise 2,38 lira seviyesinde indirim gerçekleşti. İstanbul'da benzin 18,67 lira, motorin ise 24,52 lira seviyesinden satılıyor. İzmir'de benzin 18,8 lira, motorin 24,63 lira, Ankara'da benzin 18,8 lira, motorin 24,63 liradan satılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Benzin#Motorin#İndirim

BAKMADAN GEÇME!

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa
Agatha Christienin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christienin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

Agatha Christie'nin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christie'nin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

#Agatha Christie
MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa
Agatha Christienin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christienin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

Agatha Christie'nin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christie'nin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

#Agatha Christie
MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık