Benzin ve motorine indirim

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Uluslararası petrol piyasalarında düşüşler yaşandı. Irak'taki karmaşanın ortadan kalkması, Fed ve ECB'nin faiz artırımı ihtimalinin bulunması nedeniyle petrol fiyatları düşüş yaşıyor. Petrol haftayı 93 dolar seviyesinden tamamladı.
Benzine 1,47 lira, motorine ise 2,38 lira seviyesinde indirim gerçekleşti. İstanbul'da benzin 18,67 lira, motorin ise 24,52 lira seviyesinden satılıyor. İzmir'de benzin 18,8 lira, motorin 24,63 lira, Ankara'da benzin 18,8 lira, motorin 24,63 liradan satılıyor.