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Benzin ve motorine indirim

#Benzin Fiyatları#Son Dakika#Motorin Fiyatları
Benzin ve motorine indirim

Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 63 kuruş, motorinin ise 1 lira 65 kuruş indirim yapıldı. İndirimin pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtildi.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS), yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 1 lira 63 kuruş, motorinin litre satış fiyatına ise 1 lira 65 kuruş indirim yapıldı. Yapılan indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.

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İndirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 11,61 liradan, Ankara'da 11,69 liradan, İzmir'de ise 11,71 liradan satılıyor. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 11,48 liradan, Ankara'da 11,57 liradan, İzmir'de 11,58 liradan satılıyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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