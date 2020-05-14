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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 14.05.2020 - 11:21,Son Güncelleme:

Benzin ve motorinde indirim bekleniyor

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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 7 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim bekleniyor.

İndirimlerin ardından benzinin litresi İstanbul'da ortalama 5,40 liraya, Ankara'da 5,54 liraya, İzmir'de 5,57 liraya gerileyecek. Motorinin litresi de İstanbul'da ortalama 5,16 liraya, Ankara'da 5,24 liraya, İzmir'de 5,26 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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