Benzin ve motorinde fiyat artışı

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Enflasyona etkisi nedeniyle uygulanan eşel mobil sisteminde motorin fiyatlarında sınır aşıldı. Bundan sonra yapılacak bütün artışlar motorinde pompa fiyatına yansıyacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorine gelen 41 kuruşluk zammın tamamı pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Buna göre, Ankara’da ortalama 7.58 liradan satılan motorinin litre fiyatı 7.99 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul’da 7.52 liradan 7.93 liraya, İzmir’de 7.60 liradan 8.01 liraya çıkacak. Ankara’da bir otomobilin deposu 417 liraya dolarken, 439.4 liraya dolacak. Bu durumda bir depoyu doldurmanın maliyeti 22.4 lira artmış olacak. İstanbul’da bir depo 413.6 liraya dolarken, yeni zamla birlikte 436.2 liraya dolacak. İstanbul’da bir depoyu doldurmanın maliyeti de 22.5 lira olacak. İzmir’de ise bir depo 418 liraya dolarken, yeni zamdan sonra bir depo 440.5 liraya dolacak. İzmir’de de bir depoyu doldurmanın maliyeti 22.5 lira daha fazla olacak.

BENZİN KAÇA ÇIKACAK

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Benzindeki artış pompaya 14 kuruş olarak yansıyacak. Buna göre, Ankara’da ortalama 7.85 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7.99 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 7.79 liradan 7.93 liraya, İzmir’de 7.87 liradan 8.01 liraya çıkacak. Ankara’da motorinin fiyatı yeni zamla 7.99 lira olacak. Benzindeki eşel mobil nedeniyle daha az yansıyacak olan zamdan sonra Ankara’da benzinin litre fiyatı da 7.99 liraya çıkacak. İstanbul’da motorinin fiyatı 7.93 lira olurken, benzinin de fiyatı 7.93 olacak. Böylece benzin ile motorinin fiyatı birbirine eşit hale gelecek.