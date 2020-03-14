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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 14.03.2020 - 09:53,Son Güncelleme:/

Benzin motorinden ucuza satılıyor

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Benzin motorinden ucuza satılıyor
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Corona virüsün etkisiyle birlikte petrole olan talep düştü ve fiyatlar geriledi. OPEC'in de arz kısıntısı konusunda anlaşamaması ve Suudi Arabistan'le Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol üretimini artırması akaryakıt fiyatlarında düşüş yarattı.

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında indirim meydana geldi. Benzin bir haftada 1 liranın üzerinde düşüş gösterdi. Motorin fiyatlarında ise ikinci bir indirim gerçekleşmedi.

Corona virüsün dünya çapında etkili olması ve sanayi üretiminin gerilemesiyle birlikte petrole olan talep düştü. OPEC'ten de petrol arz kısıntısı kararı alınamaması ve Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol üretimini artıracak olması benzin ve motorin fiyatlarını düşürdü.

Yıllardır benzin fiyatları motorin fiyatlarından yüksekti. Bugün itibarıyla benzin fiyatları motorin fiyatlarının altına geriledi.

İstanbul’da 1 litre benzinin fiyatı 5.47 liradan, 1 litre motorinin fiyatı 5.69 liradan satışa sunuluyor.

DOLUM MALİYETLERİ DE GERİLEDİ

50 litrelik depoya sahip benzinli araç 273.5 liraya, dizel araç ise 284.5 liraya doluyor.

50 litre benzinle 1600 cc motor hacimli araç şehir içinde ortalama olarak 600 kilometre civarında yol yapabiliyor. Hesap yapıldığında ise kilometre başına 0.45 lira yakıt harcıyor.

50 litre dizel 1600 cc motor hacimli araç şehir içinde ortalama olarak 750 kilometre civarında yol yapabiliyor. Hesaplandığında ise kilometre başına 0.38 lira yakıt harcıyor.

BENZİN VE DİZEL ARAÇ ARASINDA MAKAS DARALDI

Yakıt istatistiklerine bakıldığında dizel ve benzinli araç arasında sarfiyat açısından makas oldukça daraldı. Dizel araçların avantajı son indirimlerle birlikte ortadan kalkmaya başladı. Günümüz fiyatlarına bakıldığında dizel araçlar ortalama olarak kilometre başına 0.07-0.10 lira arasında avantaja sahip. 

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İşte illere göre benzinde yeni fiyatlar
İşte illere göre benzinde yeni fiyatlar
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