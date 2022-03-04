Benli: Sigorta sektörü ekonomik hayatın devamlılığını sağlıyor

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Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, 3-5 Mart 2022 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi’nin açılışında konuştu. Sektörün tüm paydaşlarıyla bir araya gelebilmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Benli şunları söyledi: “Ülke ekonomimizin ‘kredi-tüketim’ anlayışından ‘tasarruf-yatırım’ anlayışına geçişine olanak sağlayacak yeni ekonomi modelinde sigorta sektörümüz kritik rol oynuyor. Sigorta sektörü hasar durumunda tazminat fonksiyonuyla ekonomik hayatın devamlılığını sağlarken, emeklilik sektörü vatandaşlarımızın tasarruflarının finansal sistem aracılığıyla yatırıma dönüştürülerek ekonomik faaliyetlere aktif olarak dâhil edilmesine vesile oluyor.”

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE YERİNİ ALDI

TSB Başkanı Benli’nin verdiği bilgilere göre; doğal afetler ve pandemi nedeniyle zorlu geçen 2021 yılında sigorta sektörünün prim üretimi bir önceki yıla göre %27,5 artışla 105 milyar lirayı aştı. 2021 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla ise toplam üstlenilen tazminat 2020 yılının aynı dönemine göre %36 yükselişle 43 milyar TL’ye yaklaştı.

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Sadece sel ve orman yangınlarında 510 milyon TL’yi aşan hasar ödemesi gerçekleşti. Konuşmasında ‘Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi’nin ana gündemlerinden olan iklim değişikliğine geniş yer ayıran Benli, sigortacılık sektörünün iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli aktörlerden biri olduğunu vurguladı. Sigortanın hayatın kaldığı yerden devam edebilmesinde önemli bir güven unsuru olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirten Benli, sektörün iklim değişikliği kaynaklı risklerin azaltılması ve en iyi şekilde yönetilmesinin yanı sıra çevre dostu yatırımlara uzun vadeli finansman sağlama kapasitesine de dikkat çekti.

DİJİTAL SİGORTACILIKTA YENİ İŞ BİRLİKLERİ

Benli, finansal sigortalar ve dijital sigortacılık hakkında da bilgiler verdi. Dijitalleşmeyle inşa ettikleri yeni iş modellerinde geleneksel yapılarda çözülemeyen sorunları ‘insurtech’lerle çözmeye başladıklarını ifade eden Benli, çeşitli iş birlikleriyle insurtech ekosistemini geliştirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Alacak Sigortası, Kefalet Sigortası ve Bina Tamamlama Sigortası’nın önemine de dikkat çeken TSB Başkanı Benli, bu sigortalar aracılığıyla ülke ekonomisine önemli bir destek sağlayacaklarını belirtti. Benli, 2021 yılında Alacak Sigortası, Kefalet Sigortası ve Bina Tamamlama Sigortası’nın prim üretiminin bir önceki yıla göre %68 civarında artış kaydederek sektörün çok üzerinde büyüme gerçekleştirdiğini açıkladı.