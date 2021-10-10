Bendevi Palandöken: Marketler nüfusa oranlamaya göre açılmalı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yokBunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok#Satırlı Saldırı
Lions Cartel’e Organize tokadıLions Cartel’e Organize tokadı#Lions-Cartel
İşte il il vaka sayıları Bakan Koca haritayı paylaştıİşte il il vaka sayıları! Bakan Koca haritayı paylaştı#Koronavirüs
Yavrum bak 2 yaşına gelmişsin, trafik kurallarını bilmiyorsunYavrum bak 2 yaşına gelmişsin, trafik kurallarını bilmiyorsun#Emirhan Çoğalan
Hayriye Hanım’ın hayali gerçek olduHayriye Hanım’ın hayali gerçek oldu#Hayriye Duman
Panikleyen markete koştu... İngilterede raflar boşaldıPanikleyen markete koştu... İngiltere'de raflar boşaldı#İngiltere
‘Okula gidiyoruz diye Taliban bizi kaçırmak istedi’‘Okula gidiyoruz diye Taliban bizi kaçırmak istedi’#Afgan
Bakan Dönmez: Türkiye doğalgazda sıkıntı yaşamayacakBakan Dönmez: Türkiye doğalgazda sıkıntı yaşamayacak#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Erdal Özyağcılar: Halkın filesine girdim, beni çok sevdilerErdal Özyağcılar: Halkın filesine girdim, beni çok sevdiler#Erdal Özyağcılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle birlikte türkü söylediCumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle birlikte türkü söyledi#Recep Tayyip Erdoğan
Yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı Kurz istifa ettiYolsuzluk soruşturması başlatılmıştı! Kurz istifa etti#Sebastian Kurz
Erdoğandan yurt eleştirilerine tepki: İstismar siyasetini tekrar gördükErdoğan'dan yurt eleştirilerine tepki: İstismar siyasetini tekrar gördük#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Kocadan gençlere çağrı: Bize yolu gösterin, şu tablo çook değişirBakan Koca'dan gençlere çağrı: Bize yolu gösterin, şu tablo çook değişir!#Koronavirüs
Suudi Arabistandan çok önemli umre kararıSuudi Arabistan'dan çok önemli umre kararı#UMRE
İstanbul GPsine damga vuran olay Tuzla Belediyesinden cevapİstanbul GP'sine damga vuran olay! Tuzla Belediyesi'nden cevap#Mercedes
HABERLEREkonomi Haberleri

Bendevi Palandöken: Marketler nüfusa oranlamaya göre açılmalı

#TESK Genel Başkanı#Bendevi Palandöken#Market
Bendevi Palandöken: Marketler nüfusa oranlamaya göre açılmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Perakende Yasasına ilişkin çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.

Haberin Devamı

Esnaf ve sanatkarın marketlere karşı rekabet gücünün her geçen gün azaldığını belirten Palandöken, “Uzun zamandır çalışmaları devam eden perakende sektörünü düzenleyen yasanın çalışmalarının bir an evvel gerçekleşmesini bekliyoruz. Esnafımız her sokakta, her köşe başında açılan ve binlerce farklı ürünü tek bir mağazada satan marketlere karşı rekabet etmeye çalışırken her geçen gün kan kaybediyor. Perakende sektörünün sadece gündeme gelmesi, çalışmaların yapıldığına dair haberlerin çıkması bile çok tartışılan gıda fiyatlarında durgunluğa sebep oluyor. İşte tam da bu yüzden perakende sektörünü düzenleyen yasanın vakit kaybedilmeden çıkarılması çok önem arz ediyor” diye konuştu.

Bendevi Palandöken: Marketler nüfusa oranlamaya göre açılmalı

ECZANE GİBİ OLMALI

Palandöken, nüfus oranına göre açılma kuralı getirilmesinin marketlerin her sokak başına en ücra köşelere bile açılmasının önüne geçeceğini vurgulayarak, “Perakende Yasasında marketlerin şehir dışlarına açılmasıyla birlikte nüfus oranına göre açılış sayılarına kural getirilmesi de çok önemli. Aynı eczanelerde olduğu gibi nüfusa oranlamaya göre açılmalı. 10 bin nüfusu olan bir ilçede 15-20 tane market olması mantıklı bir durum değil. Bu yasa düzenlendiğinde haksız rekabet ortamının son bulacağını ve bununla beraber esnafın ticaretinde de olumlu yönde rekabet ortamı olacağını biliyoruz.

Fiyat istikrarının sağlanması daha kolay olacak ve aynı zamanda kırtasiye ürünü kırtasiyeci esnafından, beyaz eşya ürünleri beyaz eşyacıdan, sebze meyveler manavdan, et kasaptan alınacak. Yani herkesin kendi işini yapması, esnaf için de fiyatların düşmesiyle vatandaş için de olumlu sonuçlar doğuracak” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TESK Genel Başkanı#Bendevi Palandöken#Market