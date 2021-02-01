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Ekonomi
Haber Giriş: 01.02.2021 - 14:22 | Son Güncelleme:

Belediyeye ait ticaret yerleri ve taşınmazlar kiraya verilecek

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Belediyeye ait ticaret yerleri ve taşınmazlar kiraya verilecek
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Mülkiyeti Alanya Belediyesine ait olan ilanda tabloda belirtilen taşınmazlar kiraya (sınırlı ayni hak tesisi) verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre İhale 11/02/2021  tarihinde Belediye encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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