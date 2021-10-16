Belediyeye ait 4 adet arsa satılacak

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye iştirak edeceklerin, teklif zarfını istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi (Aydınlar Mah. 3063 nolu Cad. No:15/A Şehitkamil/Gaziantep) adresine en geç 03/11/2021 Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir.

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