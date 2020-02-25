Belediyelere borç ayarı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, talepler üzerine İller Bankası kesintilerinin azaltılmasıyla ilgili çalışma yapılmasını istedi. Edinilen bilgiye göre, belediye başkanları, özellikle yerel seçimlerden sonra devraldıkları belediyelerin borçları nedeniyle yaşadıkları sorunları milletvekillerine iletti. Konu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda gündeme getirildi. Erdoğan, birden fazla AK Parti milletvekilinin bu konuda sorunu dile getirmesi üzerine, Çevre ve Şehirçilik Bakanı Murat Kurum’a talimat vererek, kesinti oranlarının düşürülmesiyle ilgili çalışma yapmasını istedi.

Toplantıda, belediyelerin İller Bankası’ndan alacaklarına karşılık, borçlarının kesildiği, bu oranın normal zamanda yüzde 60 ödeme, yüzde 40 kesinti şeklinde yapıldığı ancak bankanın zaman zaman borç ödeme oranını yükselttiği dile getirildi. Milletvekilleri, çok sayıda belediye başkanından bu nedenle şikayet geldiğini aktardı. Erdoğan’ın milletvekillerinin talebini, aynı gün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında İller Bankası’ndan sorumlu bakan Murat Kurum’a verdiği öğrenildi. Kurum’un da konuyla ilgilenen millevekillerine bilgi verdiği, belediyelerin mağdur edilmemesi için borç kesinti oranın düşürülmesiyle ilgili çalışma yapılacağını söylediği ifade edildi. Hükümet, özellikle seçim dönemlerinde, bu borçların ödenmesinin bir kaç ay ertelenmesi veya ödeme oranının düşürülmesi gibi uygulamalara sık sık başvuruyor.