Belediye ile taksiciler arasında kritik toplantı

İBB ile taksiciler pazartesi günü masaya oturacak. İstanbul’da araçlar için UKOME kararları ile belirlenen şartlar, aracın rengi, boyutları (segmenti), ücret tarifesi ve Taksi Yönetim Merkezi cihazı ile entegrasyonunu içeriyor. Bu entegrasyona ilişkin zorunluluk, 25 Mayıs 2017 tarih ve 2017/4-6 Sayılı UKOME kararı ile getirilmişti. Entegrasyona sahip olmayan araçların bu durumu düzeltene kadar belgelerinin askıya alınması kararı ise 09 Mayıs 2018 tarihli UKOME kararıyla alınmıştı.

Gelişmeler üzerine, İstanbul’da faaliyet gösteren dört taksimetre firmasından üçü bu entegrasyonu yapma konusunda İBB işbirliğine girdi. Ancak, İstanbul Havalimanı’ndaki taksiler bu entegrasyonu yaptırmadı. Bunun yanı sıra, İBB tarafından tamamen ücretsiz verilen cihazların söküldüğü de tespit edildi. Ayrıca inceleme sonucu, söz konusu taksimetreleri kullanan araçlardan önemli bir kısmının İBB Ruhsat sistemine bu taksimetreyi kullanmaya başlamadan önce kullanmış oldukları bir diğer taksimetreye ilişkin evrakları yükledikleri tespit edildi.

Bu tespitin yapılmasından sonra İBB, ilgili esnafa SMS yoluyla bilgilendirmede bulundu, fakat aradan geçen 5 güne rağmen 7 gün- 24 saat açık olan online sistemde herhangi bir esnafın aracında değişiklik yapmadığı gözlemlendi. Bunu üzerine İBB, Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) 145. Madde’de tanımlanan, “E-Tuhim sistemine girilen bilgilerin yanlış veya eksik beyan edilmesi durumunda, bilgiler doğrulanıncaya kadar ilgili izin belgesi askıya alınır” hükmünü devreye sokup, 397 aracın güzergah kullanım izin belgeleri askıya aldı.

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