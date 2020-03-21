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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 21.03.2020 - 07:39,Son Güncelleme:/

Belçika'da işsizlik maaşlarına zam yapıldı

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Belçika'da işsizlik maaşlarına zam yapıldı
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Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işini kaybedenlerin işsizlik maaşlarına 150 avro zam yapıldı.

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, Brüksel’de koronavirüs krizi nedeniyle gerçekleştirilen Bakanlar Kurulunun ardından açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs krizinin 2008 finansal krizinden daha ciddi olabileceğini söyleyen Wilmes, "Vatandaşların sağlığını ve işlerini korumak için her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Wilmes, krizin sosyo-ekonomik etkisini hafifletmek amacıyla çeşitli tedbirler aldıklarını belirterek, tüketicilerin satın alma gücünü koruyacaklarını, işletmelere ve serbest meslek sahiplerine yardım edeceklerini ifade etti.

Alınan tedbirler doğrultusunda Belçika’da koronavirüs nedeniyle işsiz kalanların işsizlik maaşlarına aylık 150 avro ilave edilecek.
Vatandaşların vergi ödemeleri 2 ay ertelenecek.

Krizden etkilenen serbest meslek sahipleri yılın ilk yarısındaki sosyalgüvenlik primlerini aralık ayına kadar ödeyebilecek.

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