Beko’dan Mısır’a 110 milyon dolarlık fabrika

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Şu ana kadar 3 milyar dolara yaklaşan Mısır’daki Türk yatırımlarına, Beko ile 110 milyon dolarlık bir fabrika daha dahil oldu.

İki ay önce üretimin başladığı fabrikanın resmi açılışı, önceki gün Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli’nin katılımıyla gerçekleşti. Başkent Kahire yakınlarındaki 10’uncu Ramazan Sanayi Bölgesi’nde 114 bin metrekarelik alana yapılan beyaz eşya fabrikasında; Beko, Whirlpool, Ariston, Indesit ve Hitachi markaları için buzdolabı, fırın ve bulaşık makinesi üretilecek.

Yıllık 1.5 milyon adet kapasiteli fabrikadaki üretimin yüzde 60’ı Ortadoğu, Afrika ve Avrupa ülkelerine ihraç edilecek. Üretimin geri kalanıyla Mısır’ın iç pazar ihtiyacını karşılayacak olan fabrikada şu an için 75 kişi olan istihdam sayısının 2 bin kişiye ulaşacağı belirtildi.

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‘KOLAY OLMADI’

Fabrikanın resmi açılışı öncesi bir araya geldiğimiz Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Mısır’daki tesisin ‘uzun yıllardır hayalini kurdukları bir yatırım’ olduğunu; ancak ülkenin siyasi konjonktürü dolayısıyla ertelediklerini söyledi. 110 milyon dolarlık bir yatırımla açılan fabrikanın inşa sürecinin Mısır ekonomisinin çalkantılı bir dönemine denk geldiğine; kolay bir süreç olmadığına dikkat çeken Ebiçlioğlu, “2011’de Defy markası ile girdiğimiz Güney Afrika pazarının lideriyiz ve halihazırda buradan 32 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 114 milyonluk nüfusu, coğrafi konumu ve düşük penetrasyon oranlarıyla cazip bir pazar olan Mısır’da açtığımız yeni fabrika, Beko’yu bölgedeki rekabette öne çıkaracak. Mısır’daki fabrikamız ile tüm Kuzey Afrika’nın ihtiyaçlarına yanıt verirken, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine de ihracat yapacağız” dedi.

Ayrıca, yurt içinde uygulanan ekonomi politikalarının enflasyonu aşağı çekmede başarılı olduğunu, mevcut ekonomik hedeflerle uyumlu olarak da iç pazarın daraldığını kaydeden Ebiçlioğlu, bu daralmanın sürpriz olmadığını ve sürmesinin beklendiğini ifade etti. Bu duruma önlem olarak ise Ebiçlioğlu, ihracata ağırlık verdiklerini dile getirdi.

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GÜMRÜK VERGİSİNDE AVANTAJLI KONUM

Beko CEO’su Hakan Bulgurlu ise “’Mısır büyük teşvikler veriyor, bu nedenle buradayız’ diye düşünmek doğru değil. Burada dünyanın en iyi teşvikleri verilmiyor. Çevre ülkeleri de düşündüğünüzde 500 milyonluk nüfus, 13 milyon adetlik de bir beyaz eşya pazarı var. Dolayısıyla burada Avrupa var aslında. Barındırdığı potansiyel nedeniyle buradayız” ifadelerine yer verdi.

Mısır’daki fabrikayla gümrük vergisi tarafında avantaj sağladıklarını anlatan Bulgurlu “Mısır’dan Cezayir’e ürün gönderdiğinizde gümrük vergisi sıfır, Türkiye’den Cezayir’e gönderdiğinizde ise yüzde 30 gümrük vergisi var” diye konuştu.

Öte yandan, 34 ülkede 45 fabrikası olan şirket, gelecek aylarda Bangladeş’te de fabrika açacak.