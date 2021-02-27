Bekir Pakdemirli: Mayıstan sonra gıda fiyatları düşer

CNN TÜRK’e verdiği röportajda gıda fiyatlarındaki artışı değerlendiren Bakan Pakdemirli,”Dünyada bir pandemi belirsizliği yaşıyoruz. Bu pandemi etkilerinin üzerine kuraklık belirsizliği ve Çin ve Hindistan gibi iki tane talep edici ülkenin normalden fazla talep etmesiyle emtia fiyatlarının hepsinin dünya çapında bir artış var. Eğer COVID’le ilgili beklediklerimiz gerçekleşirse ben mayıstan sonra gıda fiyatları ile ilgili ciddi bir düşüş eğiliminde olabileceğimizi düşünüyorum. Biliyorsunuz dövizde de bir iyileşmemiz var bunun da enflasyona muhakkak katkıları var. İki tane şey var burada; birincisi dünyada emtia fiyatlarının çok artması, dövizde de hızlı bir yükseliş ama şu anda geriye doğru bir düşüş beklentimiz oldu. Bununla beraber fiyatların tekrar eskiye yakın seviyelere gelebileceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

KOOPERATİF MARKETLER

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla daha yaygın hale getirilmesi için düğmeye basıldığını belirten Bekir Pakdemirli, “Temel ürünler Tarım Kredi kooperatiflerinde var. Anadolu’nun her yanına yayılacak şekilde planlamayı yapıyorlar. En hızlı şekilde yapılır diye düşünüyorum” dedi. Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamayla üreticilere ve balon balığı avcılığı yapanlara yaklaşık 140 milyon liralık destek ödemesinin dün başladığını aktardı.

HAYVAN HAKLARI YASASINDA SONA GELİNDİ

Hayvan hakları yasa tasarısını martta bitirmeyi planladıklarını belirten Pakdemirli, “Bir evin içinde 50 kedi bakıyorsanız, hayvan istifçiliği yapıp, hayvan refahını doğru yönetmiyorsanız buna da müdahale edeceğiz. Sayı net değil ama limit olacak. Kabahatin suça döndüğü, cezaların arttığı, hayvanlara mal değil can olarak bakıldığı, korumanın ön plana çıktığı bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyoruz” dedi.