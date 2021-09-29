‘Bekâra konut hakkı tanınmaması ayrımcılık’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Dikkat Yarın son gün... Yüzde 90ı silinecekDikkat! Yarın son gün... Yüzde 90'ı silinecek#Sosyal Güvenlik Prim Borçları
Geceye damga vuran yorum İmkansızdı, hiç hata yapmadı...Geceye damga vuran yorum! "İmkansızdı, hiç hata yapmadı..."#Beşiktaş
Ajax-Beşiktaş maçında tarihe geçen detay Sergen Yalçının tercihi...Ajax-Beşiktaş maçında tarihe geçen detay! Sergen Yalçın'ın tercihi...#Şampiyonlar Ligi
Kılıçdaroğlu, son anda vazgeçer miKılıçdaroğlu, son anda vazgeçer mi?#Kemal Kılıçdaroğlu
Son hali şaşırttı Hayatları bitiren adam...Son hali şaşırttı! Hayatları bitiren adam...#Oktar Babuna
Koronanın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koyduKorona'nın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koydu!#Koronavirüs
Ajanslar acil koduyla duyurdu Ve düğmeye bastıAjanslar 'acil' koduyla duyurdu! Ve düğmeye bastı!#Kuzey Kore
Saldırıya uğrayan hekim maalesef.... Artık hasta bakamamSaldırıya uğrayan hekim maalesef.... 'Artık hasta bakamam'#Doktora Saldırı
Rezervlerimiz 120 milyar doların üzerine çıktı'Rezervlerimiz 120 milyar doların üzerine çıktı'#TCMB
Dünyanın gözü burada Hisseler sert yükseldiDünyanın gözü burada! Hisseler sert yükseldi#Evergrande
Fransız hakemden skandal karar Beşiktaş golü buldu ama...Fransız hakemden skandal karar! Beşiktaş golü buldu ama...#Beşiktaş
Yıldızlar bir arada... Ödül gecesiYıldızlar bir arada... Ödül gecesi!#Altın Objektif Ödülleri
İğrenç tuzak Kahvaltı yapacağız bahanesiyle...İğrenç tuzak! 'Kahvaltı yapacağız' bahanesiyle... #Taciz
Astroloji yalan dava gerçek Eşinden 30 milyonluk karşı hamle...Astroloji yalan dava gerçek! Eşinden 30 milyonluk karşı hamle...#Özer Hurmacı
“Adı Aylin”le aralıkta sahnede“Adı Aylin”le aralıkta sahnede!#Tuba Ünsal
HABERLEREkonomi Haberleri

‘Bekâra konut hakkı tanınmaması ayrımcılık’

#Anayasa Mahkemesi#Bekar#Konut
‘Bekâra konut hakkı tanınmaması ayrımcılık’
Oya ARMUTÇU

Anayasa Mahkemesi (AYM) İkinci Bölümü, Batman Hasankeyf’te yapılan baraj nedeniyle evlerin yeni yerleşim alanına taşınması projesinden ‘bekar’ olduğu gerekçesiyle yararlandırılmayan ve 15 yılda 15 taksitle faizsiz ev alma hakkı tanınmayan N.A adlı kadının bireysel başvurusunu kabul etti.

Haberin Devamı

AYM, bekara konut hakkı verilmemesini ayrımcılık yasağının ihlali olarak kabul etti. Kanundaki aile tanımını yorumlayan ve ilginç bir örnek karara imza atan AYM, bekara konut hakkı verilmemesini ayrımcılık yasağının ihlali kabul etti. AYM, yeniden yargılama yapılarak, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararı Batman İdare Mahkemesi’ne gönderdi. İhlal kararıyla N.A’ya yeniden yargılamayla ev alma hakkı tanınacak.

“BEKÂR” DİYE EV VERİLMEDİ

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Hasankeyf’te yaşayan ve bekar olan N.A’nın annesi 2008’de, babası ise 2010’da vefat etti. Kanunla evleri su altında kalanlara ev verildi. Ancak, ilgili kanunda ‘aile vasfını taşıma’ şartı bulunduğundan bekar olan N.A bu haktan yararlanamadı. N.A’nın işlemin iptali istemiyle açtığı dava da bekar olduğu gerekçesiyle reddedilince, 13 Haziran 2018’de AYM’ye başvurdu. AYM de 16 Haziran’da oy birliği ile mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak ‘ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine’ ve ‘yeniden yargılama’ yapılmasına karar verdi.

FARKLI MUAMELE

Haberin Devamı

Somut olayda, kardeşi olmayanların ve bekar olanların haktan mahrum kaldıkları belirtilerek, farklı muamele yapıldığının açık olduğu kaydedildi. AYM, idare ve mahkemenin kararında, farklı muamelenin sebebine ilişkin bir açıklamanın bulunmadığına da vurgu yaptı. AYM kararı özetle şöyle: “Nitekim ilgili 5543 sayılı Kanun’un 17. maddesinin 1/c bendi 7221 sayılı Kanun’un 36. maddesiyle değiştirilmiştir. Bendin yeni hâlinde başvurucunun durumundaki gibi bekar kardeşi olmayan ve tek çocuk kalan yetimlerin de aile sayılmasının dolayısıyla konut yardımı hakkından yararlanmalarının önü açılmıştır. Böylece yetim çocuklar arasındaki farklı muamele ortadan kaldırılmıştır.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Anayasa Mahkemesi#Bekar#Konut