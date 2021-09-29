‘Bekâra konut hakkı tanınmaması ayrımcılık’

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AYM, bekara konut hakkı verilmemesini ayrımcılık yasağının ihlali olarak kabul etti. Kanundaki aile tanımını yorumlayan ve ilginç bir örnek karara imza atan AYM, bekara konut hakkı verilmemesini ayrımcılık yasağının ihlali kabul etti. AYM, yeniden yargılama yapılarak, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararı Batman İdare Mahkemesi’ne gönderdi. İhlal kararıyla N.A’ya yeniden yargılamayla ev alma hakkı tanınacak.

“BEKÂR” DİYE EV VERİLMEDİ

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Hasankeyf’te yaşayan ve bekar olan N.A’nın annesi 2008’de, babası ise 2010’da vefat etti. Kanunla evleri su altında kalanlara ev verildi. Ancak, ilgili kanunda ‘aile vasfını taşıma’ şartı bulunduğundan bekar olan N.A bu haktan yararlanamadı. N.A’nın işlemin iptali istemiyle açtığı dava da bekar olduğu gerekçesiyle reddedilince, 13 Haziran 2018’de AYM’ye başvurdu. AYM de 16 Haziran’da oy birliği ile mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak ‘ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine’ ve ‘yeniden yargılama’ yapılmasına karar verdi.

FARKLI MUAMELE

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Somut olayda, kardeşi olmayanların ve bekar olanların haktan mahrum kaldıkları belirtilerek, farklı muamele yapıldığının açık olduğu kaydedildi. AYM, idare ve mahkemenin kararında, farklı muamelenin sebebine ilişkin bir açıklamanın bulunmadığına da vurgu yaptı. AYM kararı özetle şöyle: “Nitekim ilgili 5543 sayılı Kanun’un 17. maddesinin 1/c bendi 7221 sayılı Kanun’un 36. maddesiyle değiştirilmiştir. Bendin yeni hâlinde başvurucunun durumundaki gibi bekar kardeşi olmayan ve tek çocuk kalan yetimlerin de aile sayılmasının dolayısıyla konut yardımı hakkından yararlanmalarının önü açılmıştır. Böylece yetim çocuklar arasındaki farklı muamele ortadan kaldırılmıştır.”