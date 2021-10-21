Bej Kitap'a göre ABD'de büyüme ılımlı seyrediyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Merih Demiral, M. United maçına damga vurdu Ronaldoyu yıkan goller...Merih Demiral, M. United maçına damga vurdu! Ronaldo'yu yıkan goller...#Merih Demiral
Bilim Kurulu sonrası gençlere çağrı: Ön saflara davet ediyorumBilim Kurulu sonrası gençlere çağrı: Ön saflara davet ediyorum#Koronavirüs
Barcelona, Kievi tek golle geçti Camp Nouda ilkler yaşandı, Pique ve Carlos...Barcelona, Kiev'i tek golle geçti! Camp Nou'da ilkler yaşandı, Pique ve Carlos...#Şampiyonlar Ligi
Bakan Koca Çağrılarıma kulak verin diyerek duyurduBakan Koca "Çağrılarıma kulak verin" diyerek duyurdu#Koronavirüs
Bakan Ersoy Tarafsız Bölgede açıkladı... Turizmde hedef güncellendiBakan Ersoy Tarafsız Bölge'de açıkladı... Turizmde hedef güncellendi#AKM
Türkiye ile İran arasında kritik anlaşma İmzalar atıldıTürkiye ile İran arasında kritik anlaşma! İmzalar atıldı#Türkiye
Gazeteci Sami Kohen için Demirören Medya Centerda tören... Eşinden duygusal sözlerGazeteci Sami Kohen için Demirören Medya Center'da tören... Eşinden duygusal sözler#Gazeteci Sami Kohen
Korkutan uyarı: Kış aylarında vaka sayıları...Korkutan uyarı: Kış aylarında vaka sayıları...#İngiltere Sağlık Bakanı
Otomobili kaldırıma park eden sürücüye not... Görenler şaşkına döndüOtomobili kaldırıma park eden sürücüye not... Görenler şaşkına döndü!#Otomobil
California Valisinden flaş çağrı Acil durum ilan edildi... Yüzde 140 artacakCalifornia Valisi'nden flaş çağrı! Acil durum ilan edildi... Yüzde 140 artacak#ABD
Konyada 7 kişinin öldüğü katliamda yeni gelişmeKonya'da 7 kişinin öldüğü katliamda yeni gelişme#Konya
Galatasaraydan transferde Felipe Melo sürprizi Resmi teklif...Galatasaray'dan transferde Felipe Melo sürprizi! Resmi teklif...#Galatasaray
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijeryada: İş birliğimizi güçlendiriyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da: 'İş birliğimizi güçlendiriyoruz'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Maç sonrası olay yorum: Ali Şansalan, Dünya Kupası hayalleri kuruyor ama...Maç sonrası olay yorum: 'Ali Şansalan, Dünya Kupası hayalleri kuruyor ama...'#Fenerbahçe
Fotoğraftaki ünlü ismi tanıdınız mı Her akşam evimize konuk oluyor...Fotoğraftaki ünlü ismi tanıdınız mı? Her akşam evimize konuk oluyor...#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
HABERLEREkonomi Haberleri

Bej Kitap'a göre ABD'de büyüme ılımlı seyrediyor

#Fed#Bej Kitap#Ekonomi
Bej Kitapa göre ABDde büyüme ılımlı seyrediyor

Bej Kitap'ta yer alan raporda, bazı Fed bölgelerinin tedarik zinciri sıkıntıları, iş gücü eksiklikleri ve Kovid-19 varyantına dair belirsizlik nedeniyle büyüme hızının bu dönemde yavaşladığını bildirdiği aktarıldı.

Haberin Devamı

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede ekonomik faaliyetin ılımlı seviyede büyüdüğünü bildirdi.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun ekim sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonominin eylül ve ekim başında "ılımlı ila orta" hızda büyüdüğü kaydedildi.

Raporda, bazı Fed bölgelerinin tedarik zinciri sıkıntıları, iş gücü eksiklikleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantına dair belirsizlik nedeniyle büyüme hızının bu dönem yavaşladığı aktarıldı.

Bölgelerin çoğunun tüketici harcamalarında pozitif büyüme kaydettiğine işaret edilen raporda, ancak düşük stok seviyeleri ve artan fiyatlar nedeniyle otomobil satışlarının düştüğünün yaygın olarak rapor edildiği ifade edildi.

Raporda, seyahat ve turizm faaliyetlerinin bölgelere göre değişiklik gösterdiği, bazı bölgelerde eğlence amaçlı seyahatlerin devam ettiği veya güçlendiği görülürken, bazı yerlerde Kovid-19 vakalarındaki artışlar ve eğitim öğretim yılının başlamasıyla düşüşler görüldüğü kaydedildi.

Kamyon taşımacılığı ve nakliye gibi imalatın da ülkenin çoğu yerinde "orta ila sağlam" arasında büyüdüğü belirtilen raporda, imalat dışı faaliyetlerdeki büyümenin çoğu bölge için "hafif ila ılımlı" arasında değiştiği aktarıldı. Raporda, kredi talebinin bu dönemde genel olarak "yatay ila ılımlı" arasında olduğu ifade edildi.

ÇOĞU BÖLGEDE ARTAN MAL VE HAMMADDE TALEBİ KAYNAKLI FİYAT ARTIŞLARI BİLDİRİLDİ

Konut sektöründeki faaliyetin değişmediği veya biraz yavaşladığı aktarılan raporda ancak pazarın genel olarak sağlıklı olmaya devam ettiği bildirildi.
Raporda, tarım sektöründeki koşulların karışık bir seyir izlediği, enerji piyasalarında ise çok az değiştiği kaydedildi.

Ekonomik faaliyete ilişkin görünümlerin kısa vadede genel olarak olumlu olmaya devam ettiğine dikkat çekilen raporda, bazı bölgelerin önceki aylara göre belirsizliğin arttığını ve daha temkinli bir iyimserliğin olduğunu bildirdiği ifade edildi.

Raporda, istihdamın ise işçi talebinin yüksek olması nedeniyle son haftalarda "ılımlı ila orta" oranda arttığı, ancak iş gücü artışının düşük işçi arzı nedeniyle azaldığı kaydedildi.

Çoğu Fed bölgesinin artan mal ve hammadde talebi kaynaklı fiyat artışlarını bildirdiği belirtilen raporda, tedarik zinciri darboğazlarından kaynaklanan ürün sıkıntısı nedeniyle girdi maliyetlerindeki artışlara ilişkin sanayi sektörlerinde bildirimlerinin yaygın olduğu aktarıldı.

Raporda, fiyat baskılarının artan ulaşım ve iş gücü kısıtlarının yanı sıra emtia sıkıntısından da kaynaklandığı, çelik fiyatlarının, elektronik bileşenlerin ve navlun maliyetlerinin bu dönemde önemli ölçüde arttığı ifade edildi.

İlgili Haberler:

Son dakika haberleri: CDC'den flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldiYıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polat'ın klibinde oynamış!Bir taksi plakası bir kişinin olacak
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fed#Bej Kitap#Ekonomi

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika haberleri: CDCden flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi

Son dakika haberleri: CDC'den flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi

Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polatın klibinde oynamış

Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polat'ın klibinde oynamış!

Bir taksi plakası bir kişinin olacak

Bir taksi plakası bir kişinin olacak

SGKlı olanları ilgilendiriyor... Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor Prim iadesi hakkında önemli detay

SGK'lı olanları ilgilendiriyor... Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor! Prim iadesi hakkında önemli detay

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktü

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!