Bedelli askerlik 39 bin 788 TL oldu

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve arkadaşlarının imzasıyla geçen hafta Meclis’e sunulan ve askerlik yasalarında değişiklikler yapan yasa teklifiyle, dövizle askerlik bedellerinin hesabında da değişikliğe gidiliyor. Teklifle, dövizle askerlik bedelinin belirlenmesinde bugüne kadar uygulanan, Merkez Bankası’nca yılın ilk mesai günü saptanan döviz kuru üzerinden yapılan hesaplama yöntemi değiştiriliyor. Teklife göre dövizle askerlik bedeli, askerlik başvurusu yapılan tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanacak.

DÖVİZLE ASKERLİĞİ TEŞVİK

Teklifin gerekçesinde, hesaplama yöntemindeki bu değişikliğin nedeni için, “Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan dövizle askerlik hizmeti için başvuranların ödeyecekleri bedelin kur farkından dolayı olumsuz etkilenmesinin engellenmesi, yurtiçindeki bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerle Türk lirası karşılığı aynı tutarı ödemelerinin sağlanması ve bu hizmetten yararlanan yükümlü sayısının arttırılması amaçlanmaktadır” denildi. Kaya, Hürriyet’e, “Uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın kur farkından olumsuz etkilenmemelerini sağlayarak dövizle askerliği teşvik etmek istiyoruz, amaç bu” dedi.

BEDELLİ ASKERLİK YÜZDE 13.50 ARTTI

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında 37 bin 70 lira olan bedelli askerlik ücreti bu yılın ilk yarısında 39 bin 788 lira olarak uygulanacak. Geçen yılın ocak-haziran dönemini kapsayan ilk yarısında 35 bin 54 lira olan bedelli askerlik ücreti böylece son bir yılda yüzde 13.50 oranında artmış oldu.

89 BİN UZMANA BEYLİK TABANCA

Teklifle, halen beylik tabancalarını kendileri satın almak zorunda kalan 88 bin 975 uzman erbaşa devletin birer yerli ordu tipi silah ile birer kutu mermi vermesi de sağlanıyor. İsmail Kaya, getirilen düzenlemeyi anlatırken, 4 yıl önce Diyarbakır-Silvan’da birliğinden ayrıldığı sırada PKK’lıların saldırısı sonucu şehit olan uzman erbaş Mehmet Kızılca’yı anımsatarak, “O şehidimizin yanında silahı yoktu. Uzman erbaşlara silah verilmiyordu, yani birliklerinden dışarı çıktıklarında yanlarında taşıyıp kullanabilecekleri özel silahları yoktu. Ancak, iki yıllık intibak sürelerini tamamladıktan sonra beylik tabancalarını kendileri edinebiliyorlardı. Şimdi, bu iki yıllık süreyi beş aya çekerek, kendilerine devletin birer tabanca ile birer kutu mermi vermesi sağlanıyor” dedi.

GÖREV SÜRELERİ UZATILIYOR

Teklifte özlük haklarıyla ilgili iyileştirmeler de yer alıyor. Örneğin en çok 52 yaşına kadar görev yapabilen uzman erbaşların yaş haddi 55’e yükseltiliyor. Komando olarak görev yapanlar için getirilen 40 yaş sınırı da sağlık durumlarının elverişli olduğunu her iki yılda bir belgelemeleri koşuluyla uzatılabilecek. Uzman erbaşların sivil memurluktan emekli olanları ile mevcutlar arasında görev tazminatından kaynaklanan 100-605 lira arasında değişen emekli aylığı farkı da gideriliyor. Sayılarının 3 bine yakın olduğu belirtilen sivil memurluktan emekli olanlar, prim farkını ödeyerek görevdekilerle aynı emekli aylığını alabilecek.