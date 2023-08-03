BDDK’nın yasak kararı panikletti... KKTC ‘karta taksit’ serbestliği istedi

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KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı arayarak muafiyet istedi, KKTC turizm örgütleri ve medya, “Batarız” uyarısı yaptı. KKTC Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, BDDK’nın aldığı karar sonrasında Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun, Kıbrıs işlerinde de sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı aradığını belirterek, kredi kartlarına taksit yasağının KKTC seyahatlerinde uygulanmaması talebinde bulunduklarını açıkladı. Aktunç, “Bu karar alınırken, Kıbrıs ve umre seyahatleri kapsam dışı tutulacaktı, ancak bir şekilde dahil edildik. Türkiye yetkilileri ile yasak değil, tam aksine taksit sayısının artırılması üzerine çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.



KKTC Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ise, “Bu şartlarda çok fazla turist kaybı yaşanır ve turizm ekonomisi olumsuz etkilenir. Bu durumun kabul edilemez olduğunu Türkiye’ye bildirdik. Yanlıştan dönüleceğinden şüphem yok” dedi.

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‘BEKLEMİYORDUK’



KKTC Turizm Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun da, kararla ilgili olarak, “KKTC turizmi büyük ölçüde Türkiye’den gelen turistlerden oluşuyor ve bu turistler yaptıkları alışverişle çarşıya da katkı sağlıyor. Karar, Türk turistleri KKTC’ye gelmekten caydırır” yorumunda bulundu BDDK’nın kararı, medyada da geniş yer buldu. Otel yöneticileri, KKTC’ye gelen turistlerin yüzde 80’inin Türk vatandaşlarından oluştuğunu, kararın otellerin doluluk oranını daha da düşüreceğini kaydetti.