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Ekonomi
Neşe KARANFİL / ANKARA
Haber Giriş: 26.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

BDDK’dan yeni hamle

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
BDDK’dan yeni hamle
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Merkez Bankası’nın politika faizini 200 baz puanlık arttırmasının ardından bir yeni hamle de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) geldi. Bankaların, yurtdışı yerleşiklerle yapılan vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve diğer türev işlemlerin yasal özkaynaklara oranı yüzde 1’den yüzde 10’a çıkarıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2018’de swap işlemlerine yönelik kısıtlama getirmişti. Yurtdışı yerleşiklerin Türk Lirası’na karşı hareketlerini kısıtlamak için yüzde 50’den başlayarak sınırlamalar getirilmişti. Geçen ay itibariyle ise normalleşme adımları atılmaya başlandı. Merkez, dün sürpriz bir kararla politika faizi olarak bilinen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.25’ten yüzde 10.25’e yükseltti. Merkez’in kararından ardından dolar gün içinde 7.70’ten 7.60’lara geriledi.

ORANLAR ARTIRILDI

Merkez Bankası’ndan sonra dün sabah da BDDK’dan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, salgın nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin arttığı dönemde alınan kararların normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirildiği belirtilerek, bankaların, yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak, söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklara oranı şeklinde belirlenmiş yüzde 1 olan sınırlamanın yüzde 10 olarak yeniden belirlenmesine karar verildiği kaydedildi. Vadede TL satım yönünde bankaların limiti, vadesine 7 gün kalanlar için yüzde 1’den 2’ye, vadesine 30 gün kalan için yüzde 2’den yüzde 5’e, vadesine 1 yıl kalan işlemler için de yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükseltildi.

BDDK’nın açıklaması öncesinde 7.62 seviyesinde olan dolar kuru, kararın ardından 7.51 seviyesine kadar geriledi. Gün içinde de 7.59 seviyesinde dengelendi. Akşam saatlerinde ise 7.60 seviyeleri aşıldı. Euro ise sabah saatlerinde 8.90’lar seviyesindeydi. Kararın ardından 8.77’ler görüldü, 8.84’ler civarında dengelendi.

 

MEVDUATA GÖRE KREDİ KARTI LİMİTİ

Banka Kartları ve Kredi Kartları hakkındaki yeni yönetmelikle, gelirini beyan edemeyenlerin eğer bankada mevduat ya da altında hesabı varsa kredi kartı limitinin yükseltilmesinin yolu açıldı. Kart limiti belirlenirken müşteriden gelirlerini beyan etmeleri isteniyor. İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir kişinin kartı limiti, ilk yıl için ortalama net gelirinin iki katını aşamıyor. Yönetmeliğe, “Kart çıkaran kuruluşlar, karşılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden olması durumunda, karşılık olan tutarı geçmemesi ve rehin sözleşmesi yapılması şartıyla, gelir beyanı ve gelir teyidi zorunluluğuna tabi olmaksızın kredi kartı limiti tespit edebilir” eklendi.

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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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