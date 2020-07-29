BDDK’dan normalleşme adımları

BDDK, yurtdışı yerleşiklerin TL erişimini sınırlayan düzenlemelerde esneklik sağladığını duyurdu. Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşları (YMSK) ve Uluslararası Kalkınma Bankaları’na (UKB) hem BIST FX swap piyasasında hem de Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’yla vadede TL alım yönlü swap imkanı tanınmış oldu. BDDK, swap imkanı ve yurtdışı yerleşiklerin TL erişimi anlamında esneklik tanıyarak normalleşme adımı atmış oldu.

BDDK’nın kararıyla, YMSK’lar için getirilen muafiyete ilave olarak, yalnızca yurtiçi ya da yurtdışı TL menkul kıymet takası faaliyetiyle sınırlı olmak kaydıyla, swap işleminde esneklik sağlandı. Buna göre, tezgah üstü piyasada hesap operatörü olarak bildirilen yurtiçi banka ile veya BIST FX swap piyasasında vadede TL alım yönündeki swap işlemleri ve YMSK’ların yalnızca yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerce ihraç edilen TL menkul kıymet takası faaliyetiyle sınırlı olmak taahhüdüyle, yabancı yerleşik sahipliğindeki TL hesaba yapılacak kısa vadeli fonlama işlemleri, TL’ye erişim kısıtlamalarına tabi olmayacak.

Uluslararası Kalkınma Bankaları (UKB) için ise yurtiçi para ve sermaye piyasalarına yatırım yapma ve Türk şirketlerine kredi kullandırma kaydıyla ve yalnızca belirlenen şartlar dahilinde gerçekleştirilecek FX swap, TL plasman, TL depo ve repo yoluyla UKB’lere yurtiçi bankalardan sağlanacak finansman işlemlerinin TL’ye erişim kısıtlamalarından muaf tutulmasına karar verildi.