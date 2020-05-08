BDDK’dan manipülasyon yönetmeliği

Londra merkezli bazı finansal kuruluşların, ellerinde olmayan Türk Lirası ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalkarak, Türk lirasına değer kaybettirmeye yönelik manipülatif ataklar yaptığı idda edilirken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da bir yönetmelik yayınlayarak döviz kuru ve faizlere ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandıran, yanıltıcı söylentileri internet dahil herhangi bir kitle iletişim aracı yoluyla yaymanın manipülasyon sayılacağını açıkladı.

Finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkındaki yönetmeliğe aykırı davrananlara bir önceki yıl sonu finansal tablolarında yer alan faiz, kâr payı gelirleri, alınan ücret ve komisyonlar ile bankacılık hizmet gelirleri toplamının yüzde 5’ine kadar idari para cezası uygulanacak.

11 MADDE YAYINLADI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Bankacılık Kanunu kapsamına giren finansal piyasalarda manipülasyon, yanıltıcı işlem ve uygulamaların belirlenmesi amacıyla hazırladığı yönetmelik, Resmi Gazete’de dün yayımlandı. Yönetmelik bu yılın şubat ayında çıkarılan 7222 sayılı yasaya dayanıyor. Bu düzenlemeyle Bankacılık Yasası’na “Finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler” başlığı altında yeni bir madde eklenmişti. Bu yasanın nasıl uygulanacağına ilişkin yönetmelik de dün çıktı.



İŞTE MANİPÜLASYON KABUL EDİLECEK EYLEMLER

BDDK’nın dün yayınladığ yönetmeliğe göre bankalarca yapılan finansal piyasalarda manipülasyon, yanıltıcı işlem ve uygulamalar olarak kabul edilen fiiller şöyle:

