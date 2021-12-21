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BDDK'dan manipülasyon açıklaması! Suç duyurusunda bulunacak

#BDDK#Manipülasyon#Dolar
BDDKdan manipülasyon açıklaması Suç duyurusunda bulunacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu , kurdaki olumlu seyri manipüle eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacak.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

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BDDK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğu gözlemlenmektedir." denildi.

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Açıklamada, "Bu kişilerle ilgili gerekli incelemeler yapılarak haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumumuz bu ve benzeri girişimleri yakından takip etmektedir." denildi.

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