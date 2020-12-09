BDDK’dan kredi kullananlara kolaylık

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) altın ve döviz işlemlerinin bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesi uygulamasına son verdi. BBDK bir başka kararla da koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan tedbirlere devam edilmesine karar verdi, süre 30 Haziran 2021’e uzatıldı. Buna göre, 30 Haziran 2021’e kadar kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenilmeye devam edilecek.

KARTLARA UZATMA

BDDK’dan dün yapılan açıklamada, kurulun salgın nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, vatandaşları, bankaları ve reel kesimi desteklemek için alınan bazı karar ve talimatların tekrar değerlendirildiği belirtildi. Kurul, değerlendirme sonucunda, salgının olası etkilerinin devam ettiği içinde bulunulan süreçte, söz konusu düzenlemelerin aynı amaçlarla uzatılmasının yerinde olacağına ve bu çerçevede uygulamaların geçerlilik tarihini 31 Aralık 2020’den 30 Haziran 2021’e uzatmaya karar verdi.

SINIFLANDIRILMA ŞARTI

Buna göre, kart borçlarını öteledikleri süre boyunca bankaların asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönem tanımlayabilme uygulaması 30 Haziran 2021’e kadar sürecek. Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık devam edecek. 90 günlük gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına benzer şekilde, bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi 30 günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin, Üçüncü Grup’ta sınıflandırılma şartı, 30 Haziran 2021’e kadar uygulanmayacak. Düzenlemeler, tüm kredi türlerini kapsıyor. Sermaye yeterliliğinin ölçülmesinde kredi riskine esas tutar hesaplamasında döviz kuru olarak Merkez Bankası alış kurunun son 252 günkü ortalaması alınabilecek. BDDK, emtia ve gayrimenkullerin edinim tarihinden itibaren 3 yıl içinde elden çıkarılması zorunluluğunun uygulanmamasına karar verdi.

ALTIN VE DÖVİZ

Kurul, ayrıca 100 bin dolar ve üzerinde (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) döviz (efektif dahil) alım işlemlerinde dövizin ilgilinin hesabına aktarılmasının veya kullanıma açılmasının/fiziki teslimatının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine ilişkin uygulamanın yanı sıra gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gr ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine ilişkin uygulamayı da kaldırdı. Gerçek kişilerin yüksek tutarda döviz ve altın alımlarının kısıtlanması için bu düzenleme getirilmişti. Karardan önce, 100 bin dolar üzeri döviz alımlarında para, ilgili hesaba aynı gün içinde değil, bir gün sonrasında geçebiliyordu. Bu uygulamanın kaldırılması ile beraber, ilgili kambiyo işlemlerinde para ilgili hesaba aynı gün içinde aktarılacak.