×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

BDDK'dan Enpara'ya izin çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Enpara Bank#BDDK#İzin
BDDKdan Enparaya izin çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 06:48

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Enpara Bank AŞ'ye Bankaların izne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğe göre izin verdi.

Haberin Devamı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Enpara Bank AŞ'ye faaliyet izni verdi.

BDDK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi ile Bankaların izne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 03.08.2023 tarih ve 10640 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Enpara Bank AŞ'ye faaliyet izni verilmesine karar verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Enpara Bank#BDDK#İzin

BAKMADAN GEÇME!