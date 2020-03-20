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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 20.03.2020 - 08:07,Son Güncelleme:/

BDDK'dan Doğan Grubu'na banka izni

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BDDK'dan Doğan Grubu'na banka izni
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BDDK, "D Yatırım Bankası A.Ş." unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), 200 milyon TL  sermayeli "D Yatırım Bankası A.Ş." unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verdi.

BDDK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda "Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında alınan  bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik aynı  maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında  yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 ncı maddesi  uyarınca Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Doğan Enerji Yatırımları
Sanayi ve Ticaret A.Ş., İlke Turistik Yatınmlar A.Ş., NETA Yönetim Danışmanlık Havacılık Hizmetleri A.Ş. ve Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından 200 milyon TL sermayeli "D Yatırım Bankası A.Ş." unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası  kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir." denildi.

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