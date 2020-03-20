BDDK'dan Doğan Grubu'na banka izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), 200 milyon TL sermayeli "D Yatırım Bankası A.Ş." unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verdi.



BDDK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Kararda "Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Doğan Enerji Yatırımları

Sanayi ve Ticaret A.Ş., İlke Turistik Yatınmlar A.Ş., NETA Yönetim Danışmanlık Havacılık Hizmetleri A.Ş. ve Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından 200 milyon TL sermayeli "D Yatırım Bankası A.Ş." unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir." denildi.